En la antesala del partido de Eliminatorias entre Argentina y Venezuela, Augusto “Tartu” Tartúfoli publicó en su cuenta de X:“Pobre Messi, último partido de su vida con la Selección en Eliminatorias en Argentina y le arman ese show con música de mierda”.

El mensaje apuntaba contra las actuaciones de Q’ Lokura, La Banda de Carlitos, Euge Quevedo y Uriel Lozano, lo que desató una ola de repudio en redes sociales.

Q’ Lokura respondió con ironía y creatividad: compartieron un video que recordaba las palabras de Eduardo Feinmann sobre que “los cordobeses se creen el centro del mundo”, pero esta vez mostrando imágenes de referentes exitosos como Dybala, Julián Álvarez, Cuti Romero, La Mona Jiménez y ellos mismos cantando en el Monumental.

Desde su página oficial, la banda remarcó que ya le había contestado al periodista, dejando claro que no iban a dejar pasar el destrato.

Por su parte, Euge Quevedo tampoco se quedó callada y le bajó el precio al comentario de Tartu:“Chicos, quiere prensa. Córdoba genera un mover enorme. No le des bola al cul&&&o eseeeeeee”, escribió con humor y picardía en sus redes.

Además, junto a “Quesito” Pavón, Eugenia le contestaron desde el vestuario del Gigante de Bomberos en San Francisco y luego mostraron al público local al grito de “Aguante el cuarteto”.