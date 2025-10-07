El Teatrillo, ubicado en Av. 9 de Julio 1167, continúa afianzándose como uno de los principales espacios culturales de la ciudad. En el marco del Festival de Teatro del Mercosur, este fin de semana largo ofrecerá dos propuestas que combinan teatro y música, con artistas locales y regionales.

El sábado 11 de octubre a las 21 subirá a escena “El telescopio chino, un secreto patagónico”, una obra escrita por Alejandro Finzi, dirigida por Carlos Piñero y protagonizada por Guillermo Troncoso y Víctor Arrojo. La puesta —producida por la reconocida compañía mendocina Cajamarca— propone un cruce cultural entre un arriero patagónico y un campesino chino, a partir de la instalación de un telescopio chino en el sur argentino.

La obra se presenta como una comedia sensible que apela al humor, al teatro de objetos y a una escenografía minimalista para contar la historia del vínculo entre dos personajes que, desde mundos distintos, comparten sus pesares y descubren la fuerza de la solidaridad. Las entradas tienen un valor de $6.000 y se ofrece una promoción de 2 por $10.000. Se pueden adquirir en boletería o en Platea Vip.

Música con alma y comunidad

El domingo 12 de octubre a las 20 será el turno de “Sueños, Música para el corazón”, un espectáculo con entrada libre que reunirá a los alumnos del Taller de Canto del C.V. Barrio 20 de Junio y contará con la participación especial de Sergio Olmos. La propuesta busca generar un espacio de expresión artística, donde los protagonistas son vecinos y vecinas que comparten su crecimiento musical con el público.

Desde la organización destacan que: “Es una velada pensada para emocionar, con canciones que conectan con lo más profundo del alma. Es también una oportunidad para celebrar la constancia y el talento de nuestra comunidad”.

Ambos eventos forman parte de una programación mensual que el Teatrillo viene impulsando desde su renovación, con actividades para todo público y una agenda que se puede consultar a través de su cuenta de Instagram @Teatrillo_ y su página de Facebook “Teatrillo”. Además, quienes se acerquen a la sala pueden sumar su número a las listas de difusión para recibir novedades sobre futuras funciones.

Con propuestas diversas, entrada libre y artistas de primer nivel, el Teatrillo sigue consolidándose como un espacio abierto al arte, la memoria y el encuentro en la ciudad.