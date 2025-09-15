El Teatrillo Municipal de San Francisco será escenario este jueves 18 de septiembre a las 21 horas de una noche dedicada al rock nacional e internacional, con la participación de una destacada selección de artistas locales que interpretarán clásicos del género y composiciones propias.

Según informó la producción del evento, la velada contará con las presentaciones de Pepe Bollea, Julieta Ferreyra y Bruno, Daniel Ruoredda, Janet y Santi de Farafa, Esteban Daniel, Clari Demarco, Nahuel Lanza, Leandro Rivera y Trini Vieyra, en el marco de un nuevo ciclo musical impulsado por Spot Experiencias Artísticas.

La propuesta ofrecerá un recorrido sonoro amplio y diverso, con distintas estéticas del rock en un espectáculo que promete talento, energía y protagonismo local sobre el escenario.

Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Platea Vip (www.plateavip.com.ar) o en la boletería del Teatrillo, ubicado en 9 de Julio 1167, de lunes a domingo entre las 19:00 y las 21:00 horas.

Además, la agenda completa de actividades culturales del mes puede consultarse en las redes oficiales del Teatrillo (@Teatrillo_ en Instagram y Teatrillo en Facebook). También es posible sumarse a las listas de difusión acercándose personalmente a la sala.