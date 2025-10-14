El Sinnerfest I llega a San Francisco con Sinergia, Vesta y DeBeDe

El metal local se prepara para vivir una de sus noches más intensas con la llegada del Sinnerfest I, un festival que promete sacudir San Francisco este sábado 18 de octubre desde las 21 en El Gigante de Bomberos. La fecha marca una doble celebración para Sinergia, banda anfitriona del evento: cumplen siete años de trayectoria y presentan su segundo trabajo de estudio, Sin tiempo para grises.

"Va a ser una noche especial para Sinergia. Es una conjunción bastante emotiva para nosotros. No solo es el cumpleaños de la banda, sino también la oportunidad de presentar en vivo nuestro segundo trabajo de estudio", expresó David Degano, voz y guitarra del grupo, en una entrevista con El Periódico, previa al show.

El disco, grabado en el mítico Estudio Panda de Buenos Aires, está compuesto por ocho canciones y fue concebido como una obra conceptual. "El concepto es 'sin tiempo para grises', al momento de entregarse un poco a lo que uno sueña y salir del bloque de estudio, trabajo, me reproduzco y muero", explicó Degano sobre la inspiración detrás del nuevo álbum.

La historia de Sinergia comenzó a fines de 2018 como una iniciativa entre amigos. "Dijimos: ‘¿por qué no nos juntamos para hacer un poco de ruido?’", recordó el músico. Desde ese entonces, el grupo no detuvo su marcha y llegó a consolidarse en la escena local con dos discos de estudio, múltiples presentaciones y un público cada vez más fiel.

"Nos empezamos a juntar a tocar, a disfrutarlo, a compartir. Y con el tiempo fue girando hacia algo más serio", detalló Degano. El grupo, que cuenta con presencia en Spotify, YouTube y redes sociales, también produce su propio merchandising y mantiene una comunicación activa con sus seguidores.

El Sinnerfest: un festival con espíritu de comunidad

El Sinnerfest I no será solo una serie de recitales. La propuesta busca instalar un nuevo concepto de festival en la ciudad, con espacio para la gastronomía, el arte y el encuentro. "Queremos arrancar temprano, que haya tiempo para compartir. Va a haber cantina con comida y bebida, artistas, emprendedores. Que no sea solo ir a ver una banda y volverse", aseguró Degano.

Una vez finalizados los shows en vivo, el cierre de la noche estará a cargo del DJ Punga, oriundo de Villa Carlos Paz, quien también es el responsable del diseño gráfico de la banda. "La idea es que sea un evento más relajado, que la gente disfrute, comparta y se quede hasta más tarde", agregó el guitarrista.

El festival contará con la participación de DeBeDe, banda tributo local a Sumo, encargada de abrir la jornada. Luego subirá al escenario Vesta, que regresa a la escena tras un tiempo de inactividad. "Se dio la oportunidad, venimos ensayando y está sonando muy bien", destacó Degano, quien también integra esta formación.

El cierre será de Sinergia, que además de su nuevo disco presentará versiones de clásicos del rock y el metal. “Va a ser una especie de fiesta, como tiene que ser”, adelantó el músico.

Las entradas están disponibles en preventa, tanto de forma online a través de Ticketfast como en formato físico en HAITÍ Helados y Café, ubicado en España 99, San Francisco. Además de asegurar el mejor precio, quienes compren su ticket anticipado participan automáticamente de un sorteo con importantes premios: un vinilo de Malón, remeras de Sinergia, púas personalizadas, calcomanías y consumiciones.

"Va a haber varios sorteos en la noche. Hay un gran paquete de premios para las primeras que se vendan", detalló Degano.