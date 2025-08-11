El rapero local Chechi Kalletano lanza su primer disco

Chechi, rapero oriundo de San Francisco y actualmente radicado en Córdoba capital, se prepara para lanzar su primer disco, que llevará por título Bandido con sentimiento.

El álbum contará con once canciones, varias colaboraciones y estilos que van del rap al RKT y reggaetón. El primer corte será publicado el próximo 24 de agosto.

Chechi recordó que su carrera comenzó en 2016, aunque atravesó momentos en los que se distanció de los escenarios. “La pandemia medio como que me bajó un poco la carrera y después no tenía la misma motivación”, explicó. Sin embargo, destacó que nunca dejó de escribir y que hoy está enfocado en grabar y producir nuevo material.

Actualmente trabaja en Bandido con sentimiento, un disco que tendrá 11 canciones y cuatro artistas invitados: Chino Flow (San Cristóbal), El Pigu (Rafaela), Lucas Mota (Córdoba) y Chiki Flow (Esperanza).

El disco comenzará a difundirse el 24 de agosto con el primer tema. El segundo saldrá el día siguiente, el 25, y el resto el 30 de agosto, aunque algunos podrían postergarse a septiembre por cuestiones de producción audiovisual.

“En este álbum van cuatro videoclips y el resto serán temas en audio para que la gente los escuche. Estoy armando una fecha para tocar en vivo en Córdoba, recién entre septiembre y octubre. También quiero presentarlo en San Francisco, Rafaela, San Cristóbal y Esperanza”, adelantó.

Letras que cambiaron con el tiempo

Comparando sus inicios con el presente, Chechi explicó: “El Chechi de antes hablaba más de la calle, de lo que pasaba en el barrio. Nosotros salimos de San Cayetano, y antes hacía música solo para la gente del barrio. Hoy hago música para la gente de toda clase”.

“Me siento más maduro, aprendí a cantar más, antes solo rapeaba. Incluso no descarto hacer cuarteto, tengo algunas canciones escritas”, contó.

Sus canciones, dijo, se basan en vivencias propias, historias que le pasaron o simplemente en palabras que surgen cuando está trabajando. “Les busco el flow, la lírica, y ahí invento una canción. Hablan de la vida, de fiesta, para el boliche también”, describió.

“El sueño es vivir de la música”

Chechi aseguró que todavía recibe el apoyo de muchas personas que lo siguen desde sus inicios. “Sé que hay gente que confía en mí. Me escribe mucha gente de todos lados, no solo de San Francisco. He cantado en Buenos Aires, en varios lados”, expresó.

“Mi sueño es que la gente me siga apoyando, poder vivir de la música y grabar con artistas más conocidos. Ya tengo canciones escritas para un segundo disco, que voy a lanzar el año que viene. No me detengo por nada”, subrayó.

Por último, dejó un mensaje para quienes persiguen sus sueños: “Hay salida para todo mientras haya vida. Yo sigo luchando. De 100 canciones que hice, sé que al menos una se va a pegar. El objetivo es seguir tocando donde se abran puertas y ayudar a otros artistas, como siempre lo hice”.