El Plan de la Mariposa llega a San Francisco: “El sueño de vivir para la música se ha ido cumpliendo y es una bendición” 

El próximo viernes 26 de noviembre se presentará por primera vez en San Francisco la banda El Plan de la Mariposa, uno de los grupos de las camadas nuevas del rock argentino que más reconocimiento y “familia” viene generando en todo el país. El show será en el Teatro Mayo y las entradas ya se encuentran a la venta.

Surgido en 2008 en Necochea, el grupo tiene la particularidad de estar conformado por cinco hermanos: Sebastián Andersen (voz), Santiago Andersen (violín) y los trillizos Camila Andersen (voz), Valentín Andersen (guitarras y voz) y Máximo Andersen (teclado). A ellos se sumaron Andrés Nör en bajo y Julián Ropero en batería.

En medio de una extensa gira con recitales casi a diario durante noviembre, vienen de tocar en Buenos Aires en Obras, nada menos que el llamado templo del rock. “Fue buenísimo tocar ahí, fue una noche impresionante, con mucha gente que fue a cantar los temas, a poguear después de mucho tiempo de no poder hacerlo. Habíamos hecho dos fechas antes en el Teatro Ópera, y a nosotros nos gusta mucho saltar, transpirar las emociones, que se pudo dar en Obras, fue alucinante”, contó este viernes Sebastián Andersen (el mayor de los hermanos) en La Mañana de El Periódico 97.1 desde Resistencia, Chaco, donde se presentaron anoche.

El Plan de la Mariposa tienen un estilo de rock difícil de definir, considerado "libre". Acaban de editar un disco doble con 22 temas, Estado de enlace vivo, casi una rareza hoy donde predominan los estrenos de hits o singles en redes sociales. Allí recuperan show realizado por streaming y que ahora se puede ver y escuchar en YouTube.

A veces se los asocia con ideas que parecen alocadas, como un festival de tres días que organizaron en Necochea o la gira por Sudamérica en un viejo colectivo restaurado. Sin embargo no es solo tocar la guitarra todo el día y esperar a que la gente se enamore de tu voz, sino que implica mucho trabajo detrás. ¿Cómo se organizan los hermanos para toda esa tarea?

Primero, tocamos la guitarra, porque las canciones son las que organizan todo. O sea, sin canciones, el resto no se puede hacer, el centro es hacer canciones. Después alrededor le vamos agregando cosas y organizando movidas, también relacionándose con personas que nos ayudan a concretar los sueños y las ideas que se nos van ocurriendo. Somos un grupo independiente, que por suerte toma sus propias decisiones.

¿Cómo es la relación con tus hermanos en la intimidad, en los momentos de la gira?

Me tocaron unos hermanos alucinantes, ahí tuve mucha suerte. Somos compañeros de banda, de trabajo, de este proyecto que vino a nosotros, porque de repente estábamos en casa y empezamos a tocar, a hacer canciones, de ahí dijimos d eir a tocar a un bar y una cosa fue llevando a la otra. Y estamos ya en otro lugar, llevándolo adelante como lo que iba a ser el centro de nuestras vidas. Es bastante fuerte y eso nos ha llevado por un montón de etapas y aprender también a organizarnos entre nosotros, que el amor incondicional no haga que puedas decir cualquier cosa sino mantener una buena comunicación. E ir aprendiendo en el camino, nosotros empezamos de adolescentes a tocar y empezar a investigar en esto.



¿Se está cumpliendo el plan que alguna vez habrá ideado la mariposa? ¿no es demasiado importante el plan como para dejarlo en manos de una mariposa?

(Se ríe) Por un lado, el plan que tenga una mariposa debería ser muy bueno porque aparentemente tienen un rato para estar vivas, o sea que tiene que ser un planazo. Creo que el Plan de la Mariposa nuestro si bien tiene un plan original que es transmitir algunas ideas y sacar las emociones afuera, para volar con nuestro propio proceso de crecimiento personal y tratar de aportar un pequeño grano de arena a la construcción del mundo que imaginamos; después es un plan que tiene la posibilidad de mutar, no es rígido. Va cambiando con el tiempo y van apareciendo nuevas cosas. Entonces creo que no se cumplió, en esos términos, de que lo lindo siempre está por venir y los planes van tomando nuevas formas. Pero en lo concreto, el sueño que teníamos de vivir de la música y para la música, estar haciendo arte y vivir en un estado de creatividad y búsqueda personal, en ese sentido sí se ha ido cumpliendo y es una bendición. Este es un mundo hostil y no tanta gente puede vivir de lo que le gusta.



¿Con qué show y energía nos vamos a encontrar en San Francisco?

Me motiva porque es la primera vez que vamos, siempre me gusta ir por primera vez a u lugar porque tiene una carga diferente, una adrenalina distinta encontrarnos con un público que en su mayoría seguramente no nos vio. Estamos presentando Estado de enlace, que es un disco que sacamos hace poco, pasando por todos los discos y también con un show en vivo que es bien para arriba, para disfrutar, transpirar y sacar para afuera lo que nos pasa.