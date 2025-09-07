San Francisco se prepara para recibir la primavera a puro cuarteto con la presentación de El Loco Amato en el Gigante de Bomberos. El esperado show tendrá lugar el próximo sábado 20 de septiembre, prometiendo una noche de fiesta y baile en una pista al aire libre.

El evento, apto para mayores de 18 años, permitirá el ingreso hasta las 2 de la mañana. Las entradas ya se encuentran disponibles, con un esquema de venta escalonado:

Preventa para socios: lunes 8 y martes 9 de septiembre, de 18:30 a 20:30 hs, en la boletería de Bomberos.

Venta general: desde el miércoles 10 de septiembre, de 18:30 a 20:30 hs, en boletería.

Venta online: próximamente a través de www.gigantedebomberos.tuplatea.com.

La organización, a cargo de El Gigante de Bomberos, invita a todos a sumarse a este gran festejo para darle la bienvenida a la estación de las flores al ritmo inconfundible del cuarteto.