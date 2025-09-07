El loco Amato regresa al Gigante de Bomberos para recibir la primavera a puro cuarteto
Será el sábado 20 de septiembre para celebrar la llegada de la primavera. Desde mañana arranca la preventa de entradas exclusiva para socios.
San Francisco se prepara para recibir la primavera a puro cuarteto con la presentación de El Loco Amato en el Gigante de Bomberos. El esperado show tendrá lugar el próximo sábado 20 de septiembre, prometiendo una noche de fiesta y baile en una pista al aire libre.
El evento, apto para mayores de 18 años, permitirá el ingreso hasta las 2 de la mañana. Las entradas ya se encuentran disponibles, con un esquema de venta escalonado:
- Preventa para socios: lunes 8 y martes 9 de septiembre, de 18:30 a 20:30 hs, en la boletería de Bomberos.
- Venta general: desde el miércoles 10 de septiembre, de 18:30 a 20:30 hs, en boletería.
- Venta online: próximamente a través de www.gigantedebomberos.tuplatea.com.
La organización, a cargo de El Gigante de Bomberos, invita a todos a sumarse a este gran festejo para darle la bienvenida a la estación de las flores al ritmo inconfundible del cuarteto.