El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María anunció este miércoles la grilla oficial de su edición 2026, que marcará el 60° aniversario de uno de los eventos más tradicionales y convocantes del país. La celebración se extenderá del 8 al 18 de enero y contará con 60 artistas que llenarán de música y color el corazón de Córdoba.

Desde el folklore más tradicional hasta los géneros populares que hoy dominan las listas, la programación busca celebrar la diversidad cultural argentina. Entre los nombres más destacados figuran Abel Pintos, Soledad, Luciano Pereyra, Chaqueño Palavecino, Los Manseros Santiagueños, Jorge Rojas, Raly Barrionuevo, Los Tekis y El Dúo Coplanacu.

El cuarteto y la cumbia también dirán presente con artistas como Ulises Bueno, Q’ Lokura, La Konga, Magui Olave, La Banda de Carlitos con Euge Quevedo, El Loco Amato, Desakta2, y el infaltable cierre con Ke Personajes.

Una de las grandes novedades de esta edición será la presencia de Cazzu, ícono de la música urbana, que compartirá escenario con figuras como DJ Fer Palacios, Laty Lam y Piko Frank, marcando el desembarco definitivo del género en el festival.

Además, habrá espacio para las nuevas voces emergentes y también para los clásicos de siempre como Los 4 de Córdoba, Jairo, Sergio Galleguillo, Los Nocheros, Damián Córdoba, Paquito Ocaño, entre otros.

La edición 2026 será especial no solo por la magnitud de su grilla, sino porque marca seis décadas ininterrumpidas de un festival que combina tradición, doma, folklore, cultura y encuentro popular.