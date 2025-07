Daniel Aráoz presenta “Master Aráoz” en El Teatrillo: una ceremonia para el alma

El talentoso actor Daniel Aráoz llega este jueves 10 de julio a San Francisco con Master Aráoz, una propuesta teatral íntima, potente y emocional, donde el artista repasa su vida desde la infancia hasta los 30 años, entre anécdotas, metáforas y preguntas existenciales.

“Es una ceremonia. Lo que traigo son historias para contarles, y esa primera historia es la de mi niñez”, expresó Aráoz en diálogo con El Periódico Radio.

La obra fue escrita y dirigida por su hijo, Pedro Aráoz, durante la pandemia. “Llegó a durar dos horas y media, pero Pedro puso orden y compactó la metáfora y la poética del espectáculo”, cuenta entre risas el actor, que celebra esta creación como un viaje sanador:

“El escenario es un lugar sagrado, pero no tiene jerarquías. Cuando te permite jugar, es muy bonito. Y este espectáculo tiene un corazón que late con el público”.

A través de anécdotas cuidadosamente seleccionadas y una construcción poética con múltiples capas de sentido, Master Aráoz se permite jugar con distintos lenguajes escénicos: el grotesco, el absurdo, el realismo y hasta la improvisación.

Sin perder nunca el eje emocional, la propuesta logra encontrar en lo particular una resonancia universal. “Podríamos decir que es una biopic, pero no es solo eso. Hay una metáfora detrás de cada anécdota. El relato se construye desde lo íntimo, pero también desde el juego teatral”, señaló.

Una noche especial para San Francisco

La función de esta noche no será una más para Aráoz. Tiene un lazo fuerte con la ciudad y lo hizo saber emocionado:

“San Francisco es un lugar que pedí incluir en la gira. Le voy a dedicar la función a mi tía Dominga, mi tío Luis, mi prima Adriana y Oscar Bucco, que fue muy importante en mi vida”.

El recuerdo lo lleva hasta su adolescencia: “Llegué acá con unos lentes de culo de botella, y Oscar me llevó a la óptica Bucco. Me pusieron lentes de contacto y me cambió la vida. Volver a Córdoba con otra realidad fue muy importante para mí”.

“Los espero con todo mi cariño para compartir esta ceremonia que les va a mover el sucundengue”, cerró el actor.