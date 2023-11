Cumplir el sueño a Leandro: la banda que extraña a su cantante, pero seguirá tocando

La Súper banda del Chispas, la agrupación musical de San Francisco que era liderada por el fallecido policía Leandro Galfré -perdió la vida el 17 de octubre mientras realizaba una prueba física- decidió seguir tocando en homenaje al desaparecido artista.

Así lo dieron a conocer su hermano, Ariel, y el músico Daniel “Peque” Toranzo. En diálogo con El Periódico, aseguraron que la idea es mantener viva la memoria de Leandro, conocido popularmente como “El Chispas”, y continuar su legado con la banda.

“La idea es que ‘el Chispas’ esté en la memoria de todos y seguir con esto -dijo Ariel-. Como banda ya teníamos un show programado en noviembre, obviamente con lo que pasó, le pregunté a los chicos qué querían hacer y dijeron que sí, de una. Así que bueno, nos estamos preparando para dar el mejor show como lo hubiera querido Leandro”, contó Ariel.

El show en cuestión es una importante cena show que realizará el Club Atlántida Argentina por sus 75 años, y tendrá lugar el 11 de noviembre, en la que se espera un gran marco de público.

“No buscamos a nadie para reemplazarlo, es imposible porque es irremplazable. Lo que sí vamos a tratar es de seguir con la onda que tenía la banda, que él le imponía y dar lo mejor, con la misma energía que brindaba en cada espectáculo”, agregó.

En este sentido coincidió, “Peque” Toranzo: “De reemplazar imposible, pero cuando Ariel me tiró la idea de seguir con la banda no lo dudé porque hubiese sido lo que él quería, seguir a full con la alegría que hemos tenido siempre. Trataremos de hacer el mejor show en memoria de Leandro”.

Y luego añadió, emocionado: “Más que el dueño de la banda, Leandro era un amigo -aseguró el Peque-. A mí me dio una mano muy grande, soy de Porteña y desde que vine siempre estuvo presente, me ayudó a conseguir trabajo y siempre estaba a disposición. Por eso, por él, voy a estar con la banda con lo que haga falta, porque sé que a él le gustaría y se lo debo”.

El primer show

El show del 11 de noviembre será el primero sin Leandro y la banda lo vive de manera especial, preparando, a su vez, una selección con temas tributo al músico, que serán “una sorpresa de la noche”.

Tras la pérdida física de ‘el Chispas’, las voces del grupo estarán a cargo de el “Colo” Negri y además se sumó Lucas Vega.

Por otra parte, Ariel Galfre reveló que fueron contactados para brindar otros espectáculos tanto en fiestas privadas como en la amplia región, ya que Leandro tenía muchos proyectos en mente. "La idea es que esto continúe de la mejor manera y con la misma energía o incluso más. Lo vamos a estar haciendo para él, para que lo disfrute, baile y cante desde allá arriba", sostuvo el hermano del cantante fallecido.

“Un orgullo”

La noticia del fallecimiento de Leandro Galfré conmovió a la comunidad, y tanto Ariel como "El Peque" expresaron su agradecimiento por el apoyo y los mensajes de cariño que han recibido.

"Estoy sin palabras, fue un orgullo todas las muestras de afecto que recibí por mi hermano y no me quiero quebrar. Fueron mensajes y llamadas por todas las redes sociales, gente que conocía y que no, pero nadie habló mal de él, al contrario, fueron todos elogios. Él estaba en todas, no solamente con la música, en su profesión, como persona, no hay palabras para describirlo", sostuvo Ariel con lágrimas.