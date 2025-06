Cristina Banegas presenta en el Teatrillo su unipersonal "Molly Bloom": "Me da mucha alegría ir a San Francisco"

Este lunes 23 de junio, a las 21, el escenario del Teatrillo recibirá una propuesta escénica inédita en la ciudad. Se trata de "Molly Bloom", el unipersonal protagonizado por Cristina Banegas, una de las figuras más destacadas del teatro argentino, reconocida internacionalmente por su labor artística y galardonada con un premio Emmy.

"Me da mucha alegría ir a San Francisco y hacer esta 'Molly Bloom' tan especial", expresó Banegas en diálogo con La Mañana de El Periódico. La obra, basada en el legendario monólogo interior con el que culmina la novela "Ulises" de James Joyce, propone una experiencia teatral sensorial, profunda y desafiante. "El texto no tiene signos de puntuación, es un río de palabras, un monólogo interior. Es una noche de insomnio de Molly", explicó la actriz.

Acompañada por la dirección de la música y directora Carmen Baliero, Banegas construye una "partitura musical de todo lo que va pensando, imaginando y fantaseando Molly en esa noche", según detalló. La versión que se presenta tiene, según ella, una dosis particular de humor: "Siempre he hecho cosas más vinculadas con el drama y la tragedia, y realmente creo que me convertí en una actriz cósmica".

Un texto vibrante con resonancias feministas

"Creo que Molly es una afirmación del deseo de la mujer. Es absolutamente feminista, aunque ella no lo sepa. Es una epifanía", destacó Banegas. La obra, con fuerte carga poética y erótica, plantea una mirada libre y provocadora sobre el deseo y la subjetividad femenina.

Banegas recordó que el estilo de Joyce se inspiró en su pareja Nora Barnacle, quien escribía sin signos de puntuación: "Hay algo asociable con ese gran personaje que era Nora. Molly tiene la libertad de su pensamiento, de sus asociaciones, de sus fantasías. Es muy guapa, eso me parece precioso".

Sobre su presentación en el Teatrillo, la actriz explicó que la obra se adapta a distintos espacios: "Trabajo con una maravillosa pintura de un amanecer de Juan José Cambre, y la dirección de Carmen Baliero. Es un trabajo de una delicadeza estética inmensa y al mismo tiempo de una osadía enorme".

Será la primera vez que Banegas se presenta en San Francisco. "Nunca fui, así que va a ser un doble gusto. Me encanta salir de gira, atravesar nuestro querido país y sus diferentes identidades. Es algo hermoso", sostuvo.

Una actriz en plena actividad

Además de "Molly Bloom", Banegas está desarrollando otros proyectos: "Estoy haciendo una instalación que se llama 'La bala de plata', sobre Perón y John William Cooke, con dirección de Graciela Camino. También estoy en 'Proyecto Quevedo', con poemas satíricos, sobre una mesa de cristal de 2,60 metros que era de mi madre, acompañada por una chelista y dirigida por Jorge Thefs".

En cuanto a su gira, adelantó que después de San Francisco se presentará en el Teatro Real de Córdoba capital y continuará con funciones en La Plata y otros espacios del conurbano bonaerense.

Las entradas para la única función en San Francisco ya están a la venta por Platea Vip o en la boletería del Teatrillo de 19 a 21.