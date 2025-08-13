Florencia Álvarez y Lucas Belbruno, un matrimonio no vidente oriundo de Córdoba, protagonizaron este 12 de agosto una emotiva presentación en el programa “Buenas Noches Familia”, donde interpretaron una canción y compartieron su historia de vida. Su paso por el ciclo televisivo conmovió al público, que respondió con una impresionante muestra de solidaridad: donaron 70 millones de pesos.

La pareja, conocida artísticamente como Dúo Flor y Lucas, participó no solo por la posibilidad del premio económico, sino también por la visibilidad que ofrece un espacio televisivo nacional. “No saben ustedes lo que este puñado de minutos acá lo que significa para nosotros”, expresó Lucas Belbruno.

Ambos se conocieron a través de la música, como integrantes del coro del Instituto Helen Keller de Córdoba, y desde entonces formaron una familia. “Nos conocimos... cantando, admirándonos mutuamente en un principio, y bueno, después surgió la magia”, contó Florencia Álvarez. Actualmente son padres de dos hijos pequeños: Ian, de dos años y medio, y Alma, de apenas tres meses.

La presentación musical incluyó una emotiva interpretación de la canción Yo Soy, que generó una fuerte reacción en el público. A través de sus teléfonos, miles de personas realizaron aportes voluntarios que permitieron al dúo reunir 70 millones de pesos, cifra que dejó sorprendido al conductor Guido Kaczka, quien exclamó: “¡Qué genialidad, qué maravilloso, qué lindo y eso es hermoso!”.

En el cierre de la emisión, el agradecimiento de la pareja fue directo y sincero: “Gracias, gracias, gracias y más gracias, eh, a todos”, expresaron con emoción.