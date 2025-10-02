Con "El arte sale a la calle", hoy habrá una jornada cultural en barrio Roque Sáenz Peña

El jueves 2 de octubre, el corazón del barrio Roque Sáenz Peña en San Francisco se convertirá en un escenario a cielo abierto. De 13 a 16, el playón de “las 800” recibirá la propuesta “El arte sale a la calle”, una jornada cultural impulsada por el Conservatorio Superior de Música Arturo Berutti y la Escuela Superior de Bellas Artes Dr. Raúl G. Villafañe, con el acompañamiento de instituciones locales y provinciales.

El programa “El Arte Sale a la Calle” es una iniciativa que nació entre 2004 y 2005 bajo el nombre de ConvocArte, y que busca desde entonces que el arte salga de las aulas y llegue directamente a las calles, plazas y espacios públicos de toda la provincia. El objetivo es claro: transformar realidades a través del arte, garantizando el acceso a la cultura como un derecho para todas las personas.

“El arte transforma espacios y vínculos porque permite el encuentro, la expresión y la construcción colectiva. Es una herramienta que abre puertas y genera comunidad”, destacan desde la organización del evento.

Una propuesta con identidad barrial

Durante esta jornada, vecinas y vecinos podrán disfrutar de música en vivo, teatro callejero, danza, intervenciones visuales y muestras de arte producidas por estudiantes y docentes. La propuesta se articula con múltiples instituciones de la ciudad que colaboran activamente para hacer posible esta experiencia artística integral.

Entre las entidades que participan se encuentran la Municipalidad de San Francisco, el área de Políticas Estudiantiles de Córdoba, los Consejos Barriales, la Fundación Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la Región, el IPEM 145 Dr. Francisco Ravetti, la Guardería Municipal Paula Albarracín de Sarmiento, el Proyecto Otra Chance y la Escuela Primaria y Jardín de Infantes 2 de Abril.