Claudio Toledo anticipa la “Noche 2000” en San Francisco: “Somos felices cuando vemos a la gente cantar y bailar"

Este jueves 17 de abril, San Francisco será sede de una fiesta a pura nostalgia cuartetera. En el Club Antártida Argentina se celebrará la “Noche 2000”, un evento que reunirá a los cuarteteros de principios del milenio con la presencia de dos grandes del género: Lisandro Márquez y Bilogía, el grupo que integran Ale Ceberio, Claudio Toledo y la incorporación más reciente, Anto Salinas. La cita se extenderá en formato XXL desde la 1 hasta las 5 de la madrugada.

En la previa del evento, Claudio Toledo compartió sus sensaciones y expectativas en La Mañana de El Periódico y expresó su entusiasmo por volver a San Francisco: “Lo preparamos con mucha alegría. Esta noche tenemos ensayo para el evento, y siempre lo hacemos inundados de recuerdos, que es lo que más demanda el público. Y, obviamente, llevar alegría. Somos felices cuando vemos a la gente cantar y bailar, y creo que esa noche no va a ser la excepción”.

Al ser consultado sobre el público sanfrancisqueño, Toledo no dudó en destacar su fidelidad: “Doble energía. El apoyo siempre ha estado en todas las instancias que recorrí, incluso en mi etapa solista. Así que muy feliz cada vez que lo hice en San Francisco”.

Sobre cómo eligen el repertorio para cada show, explicó: “Nos basamos un poquito en la intuición, en el público y sabiendo cuál fue el tema que lo cautivó en determinado momento. También ponemos un granito de arena con temas que nos gustaban particularmente y los llevamos a la cancha”.

Respecto al presente de Bilogía, se mostró emocionado. “Ya con estos tres años, sentimos mucha alegría. Un sincericidio: estoy pisando escenarios que ya no pensaba pisar, y me llena de orgullo que algo nuestro pueda seguir vigente, seguir peleando por una oportunidad en las primeras planas”, reveló.

También destacó el valor humano y artístico del equipo que integra. Sobre Ale Ceberio dijo: “Compartimos una de las etapas más brillantes de nuestras carreras”, mientras que sobre Anto Salinas aseguró: “Es sangre nueva. Está gustando muchísimo el vivo que se hace con ella. Es muy dada con el público y fue una suma muy importante para nuestro grupo”.

Además, reveló que durante la noche habrá colaboraciones con Lisandro Márquez: “Está planeado hacer cosas juntos. Esperemos que nos dé el tiempo y vamos a ver cómo transcurre la noche. En lo personal estoy encantadísimo de estar con Lisandro, que también es parte de la historia del cuarteto”.

30 años sobre los escenarios

Transitando 30 años con la música, Toledo hizo un repaso por su carrera desde sus inicios en Trulalá hasta la actualidad. “Miro para atrás y le doy un tremendo gracias a Dios. Me dio la oportunidad de hacer lo que tanto amé, lo que soñé toda mi vida. Toda mi vida se basó en la música. Hoy puedo mirar hacia distintos lugares, entablar distintas actividades, pero la piedra fundamental fue la música”, reflejó así como agradeció el apoyo incondicional de su entorno familiar.

En tanto, sobre la evolución del cuarteto en los últimos años, opinó: “La evolución la noto medio rara, pero bienvenido sea. Nosotros fuimos renovadores en su tiempo, es normal que los tiempos cambien. Basta que respetemos el Tunga Tunga, y vamos todos para adelante”.

Finalmente, se mostró agradecido por el lugar que ocupa hoy en el género: “Yo me siento en el lugar que la gente nos da. Ellos nos ubican, si hacemos las cosas mal nos bajan, y si estamos arriba es porque luchamos para estar ahí. El público va a decir eso”.

En cuanto al show de este jueves, Toledo adelantó que no faltarán clásicos infaltables. “Gracias a Dios hay varios, pero no pueden faltar ‘El amor me duele’, ‘Tu dueño’ y ‘El infierno’. Son temas que me marcaron a fuego y no puedo sacarlos del repertorio”, adelantó.

Entradas

La cita está pactada: la Noche 2000, bajo la organización de RC Producciones, promete ser una fiesta cargada de recuerdos, emoción y buena música para los amantes del cuarteto. Las entradas anticipadas pueden conseguirse en Maxi Kiosco Aarón (Bv. 25 de Mayo esquina Garibaldi) y también a través de la plataforma Tikzet.