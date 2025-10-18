Cine debate en Somos Viento: proyectan "La estrategia del caracol" con entrada libre

Este domingo 19 de octubre a las 18, el espacio cultural y biblioteca popular Somos Viento, ubicado en la esquina de Brasil y Juan de Garay, será escenario de una nueva jornada del ciclo de cine debate La Peli Que Me Gusta. En esta oportunidad, se proyectará La estrategia del caracol, una aclamada película colombiana dirigida por Sergio Cabrera en 1993, considerada un ícono del cine latinoamericano por su enfoque crítico, humano y profundamente comunitario.

La actividad es con entrada libre y gratuita, e incluye una mateada con mate cocido y bizcochos, como parte de la propuesta de encuentro barrial. Al finalizar la película, se abrirá un espacio de conversación donde se invitará al público a compartir ideas y experiencias vinculadas a los temas del film.

La estrategia del caracol cuenta, con humor y ternura, la historia de un grupo de inquilinos que enfrenta un intento de desalojo en Bogotá. Unidos por la necesidad y guiados por el ingenio, diseñan un plan tan inesperado como simbólico para defender su hogar. La película combina crítica social, sátira política y una celebración de la creatividad popular frente a las injusticias del sistema.

Clasificada como apta para todo público (+13), la obra fue reconocida en festivales internacionales como los de Biarritz y La Habana, y hoy sigue generando reflexiones sobre problemáticas actuales como la especulación inmobiliaria, el acceso a la vivienda digna y la organización comunitaria.