El legendario Charly García sorprendió este lunes a sus seguidores con una publicación en Instagram que parece anunciar una colaboración con Sting, cuyo lanzamiento sería en octubre de este año.

Con una imagen de una ventana y un breve mensaje, el músico argentino escribió: “I’m doing it on my way. Charly García & Sting”. La publicación fue compartida al mismo tiempo por la cuenta oficial de Sting. De fondo, se escucha el ruido de lo que parece ser el tráfico de una ruta y una bocina que suena a lo lejos. De inmediato, el posteo obtuvo una fuerte repercusión en redes sociales.

Además, el músico inglés comentó la foto de Charly con un mensaje; “Hermano”, le puso.

En cuestión de minutos las publicaciones obtuvieron miles de comentarios, incluyendo un corazón de Fito Páez y Pedro Aznar. “Me vuelvo loco”, “Sos el verdadero doctor, te amamos Charly”, “Se juntaron los top globales”, “No puede ser, una locura”, fueron algunos de los comentarios de seguidores.

El anuncio llega tras el encuentro que ambos artistas mantuvieron en febrero pasado en los camarines del Movistar Arena, en el barrio porteño de Villa Crespo, antes del primer show que Sting ofreció en Buenos Aires como parte de su gira Sting 3.0. En la foto compartida por Charly se los ve conversando y el británico respondió con un corazón en Instagram, además de compartir la imagen en sus propias historias.

Una relación que viene de lejos

La conexión entre ambos músicos tiene antecedentes. En 1988, durante la gira de Amnistía Internacional por los Derechos Humanos, Sting compartió escenario en Argentina con Charly García y León Gieco.

El británico, además, mantiene un vínculo de larga data con el país: llegó por primera vez en 1980 junto a The Police y se presentó en varias ocasiones en las últimas décadas.