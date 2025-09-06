Camino del folklore: una interesante propuesta para este fin de semana en Córdoba
La Agencia Córdoba Cultura impulsa esta política para fortalecer la identidad regional en cinco departamentos. El norte cordobés ofrece un fin de semana lleno de folklore, gastronomía y actividades culturales.
El norte cordobés se prepara para vivir un fin de semana atravesado por la música, la tradición y la memoria colectiva. Bajo el programa Caminos del Folklore del norte cordobés, la Agencia Córdoba Cultura lleva adelante una política que busca fortalecer la identidad regional y poner en valor a los artistas, instituciones y espacios culturales de los departamentos Ischilín, Río Seco, Sobremonte, Tulumba y Totoral.
La iniciativa pone el acento en los referentes históricos del norte, como Atahualpa Yupanqui, Ica Novo y Cacho Cabeza, a la vez que abre lugar a nuevas generaciones de artistas que mantienen vivo el legado del folklore.
También destaca a instituciones locales que son emblemas de la cultura regional, como el Quincho del Gringo Pacheco, el restaurante Luz Mala, el proyecto Campo Afuera-Caminando Chacareras, el Encuentro Folklórico El Pantano y la Fundación Atahualpa Yupanqui.
Además de su valor artístico, Caminos del Folklore propone un entramado cultural y turístico: peñas populares, encuentros musicales, gastronomía típica y experiencias comunitarias que invitan tanto a locales como a visitantes a recorrer el norte cordobés desde la música y el sabor.
Agenda del fin de semana:
Sábado 6
12.30 hs| Churqui Cañada: en la Plaza Central de San Agustín de Guayascate, se celebrará una Gran Peña en honor al Santo Patrono, con un almuerzo criollo que incluye empanadas y carne mechada. El evento es de entrada libre y contará con el recital del Trío Callejo.
21.30 hs| Villa de Tulumba: la Hostería Municipal La Dominga organiza una peña abierta con músicos locales y micrófono abierto. Habrá un menú con empanadas, humita y locro, y la entrada es libre.
22hs| Deán Funes: el Quincho del Gringo Pacheco te espera con un concierto de Pachecos en vivo, junto a otras bandas y músicos invitados. Los asistentes podrán disfrutar de comidas típicas, locro, humita y empanadas en este templo del folklore declarado Patrimonio Cultural de Córdoba.
22 hs| Cerro Colorado: Purinqui Huasi presenta el Semillero de Artistas, una noche dedicada a las mujeres en el folklore. El evento contará con las actuaciones de Joha Acosta, Nacha Recalde y Pola Torres Pumini, acompañadas de comidas típicas norteñas.
Domingo 7
12:00| Cerro Colorado: En Agua Escondida, Nenet Resto invita a un recorrido por los sabores y paisajes del lugar, con caminatas y música en el Museo Atahualpa.
13 hs| Villa de Tulumba: el Resto Criollo Luz Mala ofrece la mejor carta de comidas típicas, con la música en vivo del Dúo Pacheco.
19 hs| Villa de María de Río Seco: el Cerro del Romero será el escenario de las Experiencias Inti Huasi. El evento busca una conexión con el entorno a través de una peña de cierre, con la música en vivo de Ariana Cabral, gastronomía local y las tradicionales empanadas de Río Seco. La entrada es libre y gratuita.