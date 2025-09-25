Este miércoles 24 de septiembre quedó inaugurada la muestra y feria de arte, Ruta Faro 2025, en el Multiespacio Cultural Bancor, que reúne a 19 galerías y más de 50 artistas que exhiben y venden obras, en uno de los eventos más destacados del año, organizado por el Banco de la Provincia de Córdoba y la Asociación FARO.

La muestra se desarrollará hasta el 28 de septiembre en la sede del Multiespacio, Entre Ríos 119, con una verdadera ebullición artística que incluye charlas, talleres, performances y experiencias colectivas.

Más de 200 artistas, galeristas y personalidades de la cultura se dieron cita en la apertura que contó con la presencia del presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Raúl Sansica; el secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Córdoba, Héctor Campana; la gerenta de Prensa y Relaciones gubernamentales de Bancor, Alejandra Piasco, y la presidenta de la Red Faro, María Belén Wonda.

La propuesta conecta a las galerías y sus obras en torno a las ideas del arte y del coleccionismo como práctica cultural viva, como una forma de hospitalidad que cuida procesos y amplía la experiencia compartida. Bajo la curaduría de Gi Cassettai, invita a un recorrido activo, de interacción, disfrute, pensamiento y formación.

Para facilitar la accesibilidad a las obras, Bancor puso a disposición de las galerías su solución de cobro Taca Taca, que ofrece financiación con Tarjeta Cordobesa para la adquisición de obras que parten de valores altamente convenientes.

Esta gran vidriera del arte contemporáneo cordobés estará abierta para todo público, desde el jueves 25 hasta el sábado 27 de septiembre, de 12:00 a 20:00, y el domingo 28 de septiembre, de 11:00 a 15:00, con entrada libre y gratuita.

Con esta propuesta, Bancor ratifica su rol como promotor del arte y la cultura de Córdoba, fortaleciendo su ecosistema artístico y consolidando al Multiespacio como un espacio de encuentro, innovación y comunidad.

Programación Multiespacio Cultural Bancor

Jueves 25 de septiembre - Diálogos abiertos. Relatos en construcción

Sala abierta de 12:00 a 20:00

16:00 - Visita guiada con Allinin Freytes, Ezequiel Lovrovich y Aster Ferrari (Argüello & Bouchet).

16:30 - Conversatorio a pie de obra con Nehuen Moyano (Nilo Galpón de Arte)

17:00 - Charla de pie de obra con Constanza Ruibal (Tres Salas).

18:00 - Conversatorio: Mercado de arte para artistas emergentes (Natalia Bonaudi Arte).

19:00 - Cierre acción en vivo de Julio Gambero (Co Art).

Viernes 26 de septiembre - Apertura reflexiva

Sala abierta de 12:00 a 20:00

18:00 - Presentación institucional y de la nueva identidad de FARO.

María Belén Wonda: misión, alianzas y estrategias generales.

Gi Cassettai: estrategia artística, curatorial y comunicación.

Caro Antonucci: administración financiera, transparencia institucional y canalización de sponsors.

18:30 - Presentación edición 2025: Arte, coleccionismo y prácticas culturales vivas, a cargo de Gi Cassettai.

19:30 - Juliana Mujica. Live visual TD (TouchDesigner).

Sábado 27 de septiembre - Mercado, Coleccionismo y Ferias

Sala abierta de 12:00 a 20:00

17:00 - Nuevos compradores y coleccionistas de arte en Córdoba. Agustín Olivero, Pablo Carrera y Carlos Gontero, Paola Virginia Martos.

18:00 - Desafíos del galerismo hoy

Coordina: María Belén Wonda

Invitados: Alejandro Dávila (Sasha D), Carla Peresini (Ankara), Guillermo Rojas Villafañes (LYV Gallery), Fernando Ferreyra (Tierra).

19:30 - Performance The Kore: Dúo Yunta Canaria, Máximo Endrek y Rodolfo Ossés. Duración 30 minutos (Tres Salas).

Domingo 28 de septiembre. Editorialidad, Residencias y Prácticas

Horario especial: 11:00 a 15:00 (cierre de feria)

Taller

12:00 Charla sobre procesos creativos con Mariquita Quiroga y Sofía Rosset (Orfila Casa de Arte).

13:00 a 14:00 Jam de grabado abierto a la comunidad con Juan Juares y Julieta Ramirez Cosulich (Mini Contemporáneo).

14:00 “Fronteras y desbordes: la editorialidad como práctica expandida”

Coordina: Tres Salas.

Invitadxs: Andamio Estudio, presenta el segundo número de su revista “El Mundo Está Roto”. Residencias Poliniza + Tres Salas, presentan el trabajo con Pantera Villalva, residente Beca Constelaciones | Red Quincho

15:00 Cierre

Presentación especial · Macetas de Autor

La primera Maceta de Autor, intervenida por Roger Mantegani (Galería Marchiaro). Un gesto que reúne a artistas, galerías, sponsors y comunidad.

PROGRAMACIÓN EXPANDIDA EN LOS ESPACIOS PARTICIPANTES

Jueves 25 de septiembre

19:00 LYV Presenta a Luciano Colman, Francisco Palau 6361.

Sábado 27 de septiembre

20:00 ANDAMIO ESTUDIO Talleres abiertos, Calasanz 32 – B° Alberdi.

Apertura de todos los talleres de la casa para mostrar producciones y procesos.

Trastienda CORRALÓN: obras seleccionadas de lxs artistas del espacio.

SALA EXPERIMENTO COSA: cierre de la muestra Insistente Fruslería de Guiomar Barbeito, con curaduría de Eugenia González Mussano, presentación de un escrito de la curadora.

21:00 TRES SALAS

Pequeños Actos de Libertad – Episodio #2

Red Velvet de Carmen García, Lima 364

Galerías y artistas participantes

ANDAMIO ESTUDIO → Soledad Videla · Julieta Magnasco · Sofía Leiva Quiroga · Florencia Cossutta

ANKARA ARTE CONTEMPORÁNEO → Ximena Ibañez · Ricardo Vargas · Emiliano Luna

ARGÜELLO & BOUCHET → Allinin Freytes · Ezequiel Lovrovich · Aster Ferrari

CO ART → Ariana Kletzel · Rafael Carletti · Agustina Rodríguez Suhurt

EN CASA HOME GALLERY → Juan Suárez · Selene Crateres · Gabriel Mosca Mosconi

LA CÚPULA → Andrés Senn · Marcello Mercado · Jorge Castro

LYV GALLERY → Rogelio Polesello · Eduardo Mac Entyre · Julio Le Parc

MARCHIARO → Remo Bianchedi · Lucas Jalowski · Sara Fernández

MARÍA WONDA → Noel De Cándido · Dolores Cabanillas · Carolina Gotusso

MINI CONTEMPORÁNEO → Mateo Argüello Pitt · Julieta Ramírez Cosulich · Juan Juárez

MINA → Florencia Walter · Christian Román · Pablo Curutchet

NATALI BONAUDI ARTE → Enrique Llorens · Katy Bainotti · Guillermo Linossi

NILO GALPÓN DE ARTE → Nehuen Moyano Cortez

ORFILA CASA DE ARTE → Mariquita Quiroga · Sofía Rosset

SASHA D ESPACIO DE ARTE → Miguel Dávila · Carlos Alonso · Antonio Seguí

SATÉLITE → Cecilia Salomón · Mariana Ramírez

TIERRA ARTE CONTEMPORÁNEO → Chino Vitali · Marcos Di Mattia · Federico Kirschbaum

TRES SALAS → Eugenia Mussano · Constanza Ruibal · Guillermo Mena

VÍA MARGUTTA → Nina Molina · María Eugenia Castelli · María Guirao

Córdoba, 25 de septiembre de 2025