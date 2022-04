Atlantis prepara una noche especial de rock nacional

Eligieron a "Sweet Child Of Mine" de Guns 'n' Roses como el mejor riff de la historia

En segundo lugar quedó "Eye of the Tiger" de Survivor y en tercer lugar "Another One Bites the Dust", Queen. La encuesta fue realizada entre 1500 personas por la empresa Muse Group, editora de la prestigiosa revista especializada Ultimate Guitar y creadora de software para músicos.