Continúa la venta de entradas para el baile de Ulises Bueno, que se presentará el viernes 10 de octubre en el Gigante de Bomberos de San Francisco, y se espera otra gran cantidad de público de la ciudad y la región.

Las entradas tienen una primera instancia de preventa exclusiva para socios este martes 30 de septiembre y miércoles 1 de octubre, de 18:30 a 20:30 en la boletería de Bomberos (con DNI en mano).

La venta general comenzará el jueves 2, en el mismo horario, mientras que también habrá venta online a través de www.gigantedebomberos.tuplatea.com.

El show será un evento para mayores de 18 años, sin excepciones, y la organización recordó que no se permitirá el ingreso de elementos contundentes como perfumes, encendedores o maquillaje.

Un regreso esperado

La última visita de Ulises Bueno a San Francisco fue en marzo de este año. En este 2025 el cantante atraviesa un momento especial: lanzó su emotiva canción “Dios”, que refleja parte de su historia personal, y prepara un concierto en el Movistar Arena para celebrar sus 22 años de carrera.

El cuartetero también forma parte de una extensa gira nacional, con presentaciones en Buenos Aires, Mar de Ajó y otras ciudades, además de reversiones de clásicos como “Por ese hombre”, grabada junto a Joaco (Desakta2) y Luz Paisio.