El próximo encuentro de las Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela, que se disputará en el estadio de River Plate, no solo será un evento deportivo de gran calibre, sino también un momento histórico y emotivo para el fútbol argentino.

Este partido marcará la última presentación de Lionel Messi en las Eliminatorias Sudamericanas en casa, un hecho que el propio capitán confirmó como “muy especial”.

Para celebrar esta ocasión y animar la previa del encuentro, la AFA ha preparado un espectáculo musical con destacadas bandas de cuarteto. La grilla de shows estará compuesta por La Banda de Carlitos, Q´ Lokura y Uriel Lozano.

Esta elección sigue una tradición impulsada por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien frecuentemente selecciona grupos de cuarteto para entretener a los espectadores antes de los partidos de la selección. De hecho, Q Lokura es sido uno de los grupos elegidos en ocasiones anteriores.

El partido entre Argentina y Venezuela se jugará el jueves 4 de septiembre a las 20.30 horas en el estadio de River Plate. Este encuentro corresponde a la Fecha 17 de las Eliminatorias. Argentina llega a esta instancia con la clasificación asegurada a la próxima Copa del Mundo, manteniéndose en lo más alto de la tabla de posiciones.

Los organizadores recomiendan a todos los asistentes que posean sus localidades ingresar al Monumental con tiempo, al menos dos horas antes del inicio del partido, para poder disfrutar de toda la previa que se llevará a cabo en Núñez.

Sin duda, será una noche cargada de emociones, fútbol y la mejor música para despedir a un ícono en su última función por los puntos en casa.