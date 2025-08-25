La Banda de Carlitos continúa reviviendo lo que fue su último Movistar Arena junto a Euge Quevedo, noche que se presentaron con entradas agotadas y contaron con la presencia de distintos artistas invitados.

Después del lanzamiento de Hoy tengo ganas de ti interpretado por la Muela y Nico Sattler desde el mismo escenario, esta vez le tocó al Keso encabezar el último estreno, también de la mano de un colega.

Serás mía, Me tiraste al mar y Cómo estás, las tres cumbias lbceras del pasado que Pavón eligió para reversionarlas acompañado de Miguelito, figura de la movida tropical.

El próximo viernes 5 de septiembre, el Gigante de Bomberos volverá a ser escenario de una noche a puro cuarteto con la presentación de La Banda de Carlitos y Euge Quevedo.

Las entradas anticipadas estarán disponibles con distintos formatos de venta. Los socios podrán acceder a la preventa exclusiva el miércoles 27 y jueves 28 de agosto, de 18.30 a 20.30, en la boletería de Bomberos (presentando DNI). Posteriormente, desde el viernes 29 comenzará la venta general en el mismo horario. También habrá una opción online a través de la plataforma www.gigantedebomberos.tuplatea.com, que se habilitará próximamente.

Con una trayectoria que los posiciona como una de las bandas más convocantes del cuarteto actual, La Banda de Carlitos y Euge Quevedo se preparan para un nuevo encuentro con su público en San Francisco. La combinación de clásicos, nuevos hits y el carisma de su cantante hacen de cada presentación un auténtico baile cordobés, donde la música y la alegría se convierten en protagonistas.

El evento será exclusivo para mayores de 18 años y, por disposiciones de seguridad, no se permitirá el ingreso de menores de edad ni de objetos contundentes como perfumes, encendedores o maquillaje.