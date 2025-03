Anora" se llevó el Oscar a Mejor Película en la 97ª edición de los premios de la Academia, imponiéndose en la categoría más importante de la noche a “El Brutalista”, “Un completo desconocido”, “Cónclave”, “Duna: Parte Dos”, “Emilia Pérez”, “Ainda Estou Aqui”, “Nickel Boys”, “La sustancia” y “Wicked”.

El filme, dirigido por Sean Baker, narra la historia de una estríper neoyorquina que se enamora de un heredero ruso, solo para descubrir que su cuento de hadas es una pesadilla. Baker, en su discurso, hizo un llamado a preservar la magia del cine en las salas: "Todos estamos aquí porque amamos las películas. ¿Dónde nos enamoramos de ellas? En los cines".

Brasil celebra su primer Oscar

Otro momento histórico de la noche fue el triunfo de "Ainda Estou Aqui" en la categoría Mejor Película Internacional, marcando el primer Oscar en la historia del cine brasileño.

El filme de Walter Salles, basado en la historia real de la desaparición del exdiputado Rubens Paiva durante la dictadura de 1971 y la lucha de su viuda Eunice Paiva, se impuso ante la favorita "Emilia Pérez", que llegó con 13 nominaciones, pero solo se llevó dos premios.

"En nombre del cine brasileño, estoy tan honrado de recibir esto en este grupo de cineastas extraordinarios", expresó un emocionado Salles.

Los otros grandes ganadores

Mikey Madison sorprendió al llevarse el premio a Mejor Actriz, venciendo a la favorita Demi Moore (La sustancia).

Kieran Culkin ganó como Mejor Actor de Reparto por A Real Pain.

Zoe Saldaña obtuvo el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por Emilia Pérez, convirtiéndose en la primera estadounidense de origen dominicano en ganar un Premio de la Academia.

"Mi abuela llegó a este país en 1961. Soy hija de inmigrantes con sueños y dignidad, y sé que no seré la última", declaró Saldaña.

Una gala con homenajes y música

La ceremonia comenzó con un número musical de Ariana Grande y Cynthia Erivo, quienes interpretaron clásicos como "Somewhere Over the Rainbow" y "Defying Gravity".

El evento también incluyó un homenaje al agente 007 y a los bomberos de Los Ángeles, que combatieron los incendios forestales en enero.

El segmento In Memoriam, presentado por Morgan Freeman, recordó a Gene Hackman, hallado sin vida junto a su esposa esta semana, y a Quincy Jones, en un tributo liderado por Queen Latifah.

Lista completa de ganadores de los Oscar 2025

Mejor Película: Anora

Mejor Dirección: Sean Baker (Anora)

Mejor Actriz: Mikey Madison (Anora)

Mejor Actor: Adrien Brody (The Brutalist)

Mejor Actor de Reparto: Kieran Culkin (A Real Pain)

Mejor Actriz de Reparto: Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Mejor Guion Original: Anora

Mejor Guion Adaptado: Conclave

Mejor Cinematografía: The Brutalist

Mejor Edición: Anora

Mejor Música Original: The Brutalist

Mejor Canción Original: "El Mal" (Emilia Pérez)

Mejor Sonido: Dune: Part Two

Mejores Efectos Visuales: Dune: Part Two

Mejor Maquillaje y Peinado: The Substance

Mejor Diseño de Vestuario: Wicked

Mejor Diseño de Producción: Wicked

Mejor Cortometraje: I’m Not a Robot

Mejor Cortometraje Animado: In the Shadow of the Cypress

Mejor Cortometraje Documental: The Only Girl in the Orchestra

Mejor Largometraje Documental: No Other Land

Mejor Película Internacional: Ainda Estou Aqui (Brasil)

Mejor Película Animada: Flow

Con estos resultados, "Anora" se consolidó como la gran ganadora de la noche, mientras que "Dune: Part Two" y "Wicked" también lograron múltiples premios. Por su parte, Brasil celebró su primer Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional con Ainda Estou Aqui, marcando un hito en la historia del cine de ese país latinoamericano.