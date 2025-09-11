Andrés Vaca se presenta esta noche en el Teatrillo

Después de su participación en el reality musical La Voz Argentina, Andrés Vaca, el cantante sanfrancisqueño radicado hoy en Buenos Aires, regresó a su ciudad natal y este jueves 11 de septiembre a las 21 brindará un show íntimo en el Teatrillo, en el marco del ciclo En Voz Baja. Antes de su presentación, pasó por La Mañana de El Periódico para repasar su trayectoria, hablar de su presente artístico en Buenos Aires y compartir detalles inéditos de su paso por la pantalla de Telefe.

“Hice el casting por TikTok y me llamaron el día de mi cumpleaños para decirme que pasaba a las audiciones a ciegas. Fue una caricia al artista”, relató. El tema elegido fue “Azul”, de Cristian Castro, y fue interpretado en los estudios de Ronda en Martínez, donde se graba el programa. “Tuve una semana de preparación con coach vocal, y después llegó el momento de subirme al escenario. Las primeras frases las tiré a morir, lo más seguro posible”, recordó sobre esa audición que lo llevó a ser elegido por Miranda!.

El cantante vivió en San Francisco hasta el año 2004, cuando se mudó a Buenos Aires para estudiar teatro musical. Allí desarrolló su carrera artística y laboral, combinando el canto con el trabajo como instructor de pilates.

En La Voz Argentina, Vaca formó parte del Team Miranda!. Superó la etapa de audiciones, pero fue eliminado en las batallas, tras interpretar el tema “Amazing” junto a Federico Caravatti. Aun así, su paso por el programa le valió el reconocimiento del público: “Me empezaron a escribir personas de todo el país. Recibí muchos mensajes hermosos, incluso de gente que no me conocía”.

Esta noche en El Teatrillo, Andrés estará acompañado por el pianista Samuel Ríos y presentará un repertorio especialmente seleccionado para el ciclo En Voz Baja, que combina música y entrevista en un formato íntimo y cercano. “Vamos a compartir canciones, anécdotas y un momento lindo con el público”, anticipó.

Las entradas pueden conseguirse en boletería desde las 19, en www.plateavip.com.ar o reservando al 3564 590390. El espectáculo tiene cupos limitados.