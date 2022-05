El actor Alfredo Casero, conocido opositor a las políticas del kirchnerismo, protagonizó un violento momento en la noche del último viernes mientras participaba del programa de televisión que conduce Luis Majul en el canal LN+: golpeó la mesa, criticó duramente a los demás integrantes del panel y dejó el piso exaltado entre gritos y amenazas.

Todo ocurrió este viernes por la noche, cuando el actor, que suele proferir violentos discursos y compartir abiertamente sus posturas políticas afines a Juntos por el Cambio, estaba debatiendo sobre el discurso que había brindado más temprano la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Chaco y sobre otros temas de actualidad política.

La tensión comenzó cuando el humorista empezó a hablar de manera efusiva del tema y el conductor le preguntó al invitado si podían “conversar más tranquilos”.

“¿Qué significa ser tranquilo? Todos se ponen intranquilos en la tele", dijo el actor.

"¿Por qué me mirás así?", le acotó Majul.

"¿Cómo querés que te mire? ¿Estás enojado?”, continuó Casero.

"No, vos estás enojado", respondió Majul.

"Sí, claro que estoy enojado", insistió el actor.

Ante esto, Casero prosiguió con el argumento que estaba dando: “Porque nosotros estamos viendo lo bien o lo mal que se viste una persona, o lo mucho o lo poco que habla, me refiero a Cristina Fernández de Kirchner, porque yo no le tengo ni un pu... miedo a nadie, por eso lo puedo decir de la misma manera, y por más que me quieras dejar como un freak, o como un loco, yo te puedo decir... Sí, estás molesto conmigo, estás molesto conmigo y lo siento. No me molesta, pero yo se los tengo que decir”, remarcó.

“Si a vos no te molesta a mí tampoco, ¿eh? Yo no tengo problema”, respondió Majul, a lo que su invitado, ya visiblemente irritado, dijo: “Ay, qué plomo, por Dios mío”.

Casi inmediatamente Casero golpeó con fuerza la mesa en un ataque de furia y se levantó enojado, totalmente fuera de sí: "Ustedes son una manga, todos ustedes, todo lo que están haciendo en este país. Lo están haciendo absolutamente sabiéndolo, los periodistas, los políticos, saben lo que están haciendo y se están llevando todo".

El actor se sacó el micrófono y empezó a caminar hacia la salida del estudio del canal LN+, pero mientras lo hacía se dirigió directamente a Majul, a quien señaló con el dedo y le advirtió: "Y no me tomés por pelotudo, porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandelas por todos lados", le dijo a Majul. La referencia del actor tenía que ver con que el periodista comparó años atrás a Mauricio Macri con el líder sudafricano Nelson Mandela.

Antes de retirarse, Casero siguió cuestionando duramente a los periodistas, a los que criticó porque, a su entender, cuando “les va bien lo primero que hacen es ponerse chupines y ganar plata, mientras la gente está en la calle y sigue viendo si está bien o no que esa persona esté ahí”.

Ahí, Majul intentó agradecerle su presencia y Casero le retrucó: "Sí, echame, echame, no hay ningún problema". "Vos te estás yendo solo", continuó Majul y alcanzó a decir: "Che, Alfredo...".

"A mí no me digás, che", continuó el actor mientras se iba, sacándose el micrófono. "Yo no te tengo miedo", agregó Majul, cuando Casero ya estaba lejos.

Ante esto, el hombre volvió sobre sus pasos. "Mirá, vos que leés a los psicópatas, cuando alguien te dice 'no te tengo miedo' es porque está cagado en las patas. Buscá a Mandela", cerró antes de marcharse definitivamente.

“Se terminó. Lo que corresponde por protocolo periodístico es que, cuando se va el invitado, se lo despide. No vamos a hablar de Alfredo Casero”, agregó Majul, lo que motivó nuevamente el enojo del humorista, que de atrás de cámara continuó la discusión: “¿Protocolo periodístico? Vamos a hablar de protocolo periodístico, ahora vamos a empezar a hablar de eso”.

“Ah, es una amenaza, es una amenaza”, remarcó el periodista, a lo que el invitado le respondió que “sí, sí, decilo de esa manera”. “No es la primera vez. Uno se tiene que acostumbrar”, agregó Majul, quien siguió con el programa.