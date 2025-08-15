Abren convocatoria para el Festival Internacional de Teatro Córdoba Mercosur 2025
La Agencia Córdoba Cultura recibirá inscripciones de grupos y elencos independientes de la provincia hasta el 24 de agosto. Se seleccionarán hasta cinco espectáculos, que recibirán $700.000 y realizarán hasta dos funciones en el marco del festival.
La Agencia Córdoba Cultura convoca a grupos y elencos de teatro de la provincia a participar en la 15° edición del Festival Internacional de Teatro (FIT) Córdoba Mercosur, que se realizará del 4 al 12 de octubre de 2025, en todo el territorio provincial.
La inscripción y recepción de espectáculos está abierta hasta el 24 de agosto de 2025, sin excepción.
Podrán participar elencos que residan y desarrollen su actividad en la provincia con obras para público adulto cuyos estrenos se hayan producido durante el año 2023 hasta el 3 de agosto 2025 y que no hayan participado en ediciones anteriores de Festivales.
Los postulantes deberán contemplar la posibilidad de adecuar su puesta en escena a otros espacios escénicos con la finalidad de hacer circular los espectáculos dentro del territorio provincial.
Se seleccionarán hasta 5 (cinco) espectáculos para realizar hasta 2 (dos) funciones en el marco del festival. Los elencos seleccionados percibirán la suma de $700.000 (pesos setecientos mil) por cada función.
Bases de la convocatoria: https://cultura.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2025/08/Bases-Convocatoria-FIT-Cordoba-Mercosur-2025.docx.pdf
Serán admitidas sólo aquellas postulaciones que cumplan con todos los requisitos solicitados, respetando el envío de información mediante el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl-LuU5K7jWzC7hsNzIhQ5ZZFD4SSsITGxzsAeAWD1kySPLg/viewform?usp=send_form
Requisitos a completar en el formulario
La información y datos a remitir será la siguiente:
SOBRE LA COMPAÑÍA
- Nombre del Grupo o elenco.
- Breve síntesis de su trayectoria (máximo 10 líneas).
- Localidad de procedencia del Grupo.
SOBRE LA OBRA
- Nombre del espectáculo.
- Lenguaje artístico al que corresponde (teatro, circo, teatro de objetos, etc).
- Duración.
- Público destinatario.
- Síntesis argumental (máximo 10 líneas).
- Link de video completo de la obra.
SOBRE EL RESPONSABLE DE COBRO (Facturación propia)
- Nombre Completo
- DNI
- CUIT
- Dirección (calle, número, piso, dpto, barrio y ciudad)
ADJUNTOS
- Fotografías de la obra.
- Dossier del espectáculo con: ficha artística completa (rol y nombre de todos los integrantes), ryder técnico, planta de luces, planta escenográfica, espacio escénico mínimo, peso y volumen de carga y/o cualquier otra información que consideren necesaria.
- Autorización del autor o autorización de derechos de Argentores.
- DNI frente del responsable de cobro (Foto o escaneo)
- DNI dorso del responsable de cobro (Foto o escaneo)
- Constancia de CUIT (ARCA) del responsable del grupo ante la Agencia Córdoba Cultura (Monotributistas: Constancia de opción Monotributo)
*Para mayor información, consultar vía correo electrónico: convocatoriasfitmercosur@gmail.com