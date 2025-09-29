Este lunes tienen lugar los Martín Fierro 2025 de la TV, ceremonia organizada por a Asociación de Periodistas de Televisión y Radio (APTRA).

La fiesta grande de la TV vernácula tiene su nueva edición este lunes 29 de septiembre en el Hotel Hilton, con la conducción de Santiago del Moro y la televisación de Telefe.

La alfombra roja iniciaba a las 19 horas, mientras que la ceremonia tiene lugar desde las 21.

La ceremonia podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.