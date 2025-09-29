A qué hora y cómo ver en vivo los Martín Fierro 2025
La fiesta de la TV argentina tiene lugar desde el Hotel Hilton y con la conducción de Santiago del Moro.
La fiesta grande de la TV vernácula tiene su nueva edición este lunes 29 de septiembre en el Hotel Hilton, con la conducción de Santiago del Moro y la televisación de Telefe.
La alfombra roja iniciaba a las 19 horas, mientras que la ceremonia tiene lugar desde las 21.
La ceremonia podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.