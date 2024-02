El sábado 3 de febrero se llevará a cabo la 4º Juntada Motera en San Francisco, evento organizado por agrupación Cóndores del Camino y el municipio. El evento tendrá lugar en el predio de El Matrero y las entradas se podrán adquirir en el lugar. Habrá motos de todo el país y bandas de rock que animarán la velada.

Victoria Mascimino, de la agrupación organizadora, y Sandra Vargas, una de las rodanteras que ya arribó a San Francisco, visitaron La Mañana de El Periódico para dar detalles del evento y de su pasión por los motores.

En primer lugar, Mascimino contó que Cóndores del Camino surgió en 2021 con una juntada que fue el puntapié inicial para que muchos rodanteros de la región se incorporaran al grupo.

“Con mi marido siempre viajamos en moto, fuimos a varios moto encuentros. El primero había sido en Laspiur y ahí empezamos a conocer gente y nos hicimos amigos compartiendo la misma pasión. Surgió hacer los Cóndores del Camino, empecé a diseñar el logo y se empezó a sumar gente. De ahí empezó a crecer a crecer”, recordó.

La primera juntada fue un moto asado en 2021: “La gente empezó a querer más así que en 2022 hicimos un encuentro en El Matrero”.

A partir de esa experiencia, comentó Mascimino, comenzaron a tomar más confianza y a recibir más apoyo, incluso de sponsors y del propio municipio.

El sábado

Si bien se prevé comenzar después de las 10, las personas interesadas pueden comenzar a llegar desde las 8.

Para la tarde se esperan juegos tradicionales. Y a partir de las 19 comenzarán a tocar las bandas invitadas: Homenaje, Sinergia, Corazón Negro, Templo del Rey, Bigornia, Moby Dick y Estados alterados.

Vale aclarar que no habrá caravana.

“Es una invitación a pasar un día espectacular en familia, con amigos, pueden venir caminantes o en auto también, es abierto a todos. Quienes vengan en auto pueden estacionar afuera. Las motos van a estar adentro”, aclaró Mascimino.

Presentes por segunda vez

Sandra Vargas es nacida en Rosario pero se define como “rodantera”, ya que con un motorhome va visitando junto a su esposo y su hijo diferentes lugares del país. Precisamente con este vehículo se encontraron el lunes en San Francisco y decidieron quedarse a esperar la juntada motera.

“Llegamos el lunes, veníamos de otro evento motociclista en Gödeken, Santa Fe. Vinimos despacito pero cuando te diste cuenta ya estás en el lugar. Y bueno, hay que conocer. Aunque ya lo conocíamos porque el año pasado estuvimos”, sostuvo la mujer.

El motorhome se sumó a la familia después de la pandemia, cuando decidieron empezar “a conocer el mundo” y para hacerlo necesitaban estar cómodos y tener un lugar donde pernoctar.

“La pandemia en cierta manera nos enseñó que hay otra vida y que hay que vivirla. Entonces dijimos que no queríamos quedarnos en casa esperando a que hubiera plata para viajar. A veces queríamos ir a un moto encuentro y no llegábamos con la guita. O a veces nuestro hijo que ahora ya está más grande quería venir y se complicaba venir los tres, alguno tenía que relegarse y no queríamos. Entonces pensamos esto para seguir en viaje y poder solventarnos”, contó.

Para financiarse, comentó que su hijo, de 18 años, suele tatuar en eventos mientras que ella vende sus producciones: hace bolsos tácticos, viajeros, en dos ruedas, bolsos tanque, riñoneras, musleras, pulseritas y además lleva siempre una máquina de coser para colocar parches de amistad.

“A nosotros nos estar con motociclistas porque es una pasión. Nosotros empezamos a viajar en 2013, viajábamos solos, no sabíamos lo que era un encuentro motero. Cuando los conocimos dijimos ‘nunca más dejamos esto’. Es lo más lindo que hay, la camaradería que hay, la unión entre los motociclistas, aunque nos miren medio raro”, reflejó.

En esto, Vargas destacó la presencia, cada vez mayor, de mujeres: “Gracias a Dios se están metiendo muchas mujeres. Ahora vos ves a chicas que se animan a venir solas o de a dos, una en cada moto, o dos en una moto, pero vienen mujeres solas. Nos estamos independizando, animando a salir solas. Y lo nuestro surgió así.”.

Entradas

Las entradas pueden adquirirse el mismo día del evento en puerta, a un costo de $ 2.000 para el conductor y de $1500 para el acompañante.