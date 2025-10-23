“Volver a San Francisco me remueve muchas cosas”: Germain presenta su show en el Teatro Mayo

“Volver a San Francisco me remueve un montón de cosas”, dice Germain, que este sábado 25 de octubre se presentará en el Teatro Mayo con un espectáculo que promete una noche única para los fanáticos del cuarteto.

El show será un repaso por los clásicos de su padre, Sebastián, uno de los íconos más grandes de la música popular cordobesa, combinados con su propio repertorio como solista.

Las puertas del teatro (Av. Garibaldi 38) abrirán a las 20:45 y las entradas ya están a la venta en boleterías y a través del sitio PlateaVip.

El cantante llega con una propuesta que busca mantener viva la memoria del artista que supo conquistar escenarios de todo el país con canciones que ya son parte del ADN musical cordobés, como Movidito, Tu cariño se me va, Por Dios no me la nombren y Mi Córdoba linda.

Un regreso cargado de recuerdos

“Estoy contento y agradecido de poder volver a San Francisco, un lugar donde mi viejo ha sido muy querido. Yo también tengo hermosos recuerdos porque mi debut como solista fue en el Bomberos, en el año 2000”, contó Germain en diálogo con La Mañana de El Periódico.

Este 2025 marca sus 25 años de carrera, un aniversario que celebrará a lo grande en Córdoba, pero que tiene una parada muy especial en San Francisco: “Volver a San Francisco me remueve un montón de cosas, fue mi primer baile con un montón de nervios y sueños. Ojalá que la gente nos acompañe, que venga a disfrutar esto que hacemos con cariño. No es un homenaje ni un tributo, simplemente interpreto parte de su repertorio, además de canciones de mi carrera”.

A lo largo de la charla, Germain se mostró emocionado por el impacto que la figura de su padre sigue teniendo: “Sebastián ha marcado muchas generaciones y su música sigue viva a través de nosotros. El público viene justamente a eso, a recordarlo, a volver a escuchar en vivo esas canciones que formaron parte de sus vidas”.

El artista remarcó que mantener viva esa herencia también implica un trabajo detallado con su banda: “La banda sigue sonando como cuando él estaba. Trabajamos mucho en eso, en lo musical, para que todo salga de la mejor manera, y creo que el público responde así porque venimos haciendo bien las cosas”.

Un repertorio flexible y sin lista fija

El formato del show en teatro permite una conexión diferente con el público. “El teatro tiene eso más íntimo, tenés al público ahí cerquita. Me gusta interactuar, preguntar qué quieren escuchar. A veces, si no está en el repertorio, hacemos un pedacito al piano, a capela. Jugamos con la música”, expresó Germain.

Sobre el repertorio, explicó que no sigue una lista cerrada: “Nunca trabajamos con lista. Mi viejo tampoco lo hacía. Vamos leyendo al público sobre la marcha. Si el ambiente es más romántico, metemos canciones lentas. Si hay ganas de fiesta, vamos con todos los clásicos movidos”.

El artista también se refirió a las nuevas generaciones: "Está buenísimo lo que viene pasando con el público joven”, destacó Germain. Y agregó: “Muchos descubren canciones que creen que son nuevas y fueron grabadas en los años ’80. Otros vienen porque sus papás o abuelos escuchaban a Sebastián. Se terminan sorprendiendo y volviendo parte del show”.

Respecto a sus próximos proyectos, adelantó: “Estamos explotando el último disco que grabamos y ya preparando el nuevo, que también será en vivo. Lo que viene para 2026 es seguir creciendo, siempre con compromiso y con el público como prioridad”.

El espectáculo promete ser una noche de emociones, recuerdos y fiesta. Las entradas pueden conseguirse en la boletería del Teatro Mayo (de 9 a 12 y de 16:30 a 19) o de forma online a través de PlateaVip.