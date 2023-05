El sanfrancisqueño Francisco Ércole tuvo otra espectacular presentación en un nuevo programa de Canta Conmigo Ahora de Canal 13 con una gran versión de "I´m not the only one".

El joven de 22 años había ganado el primer programa de esta temporada y ahora volvió a pasar a la próxima ronda del reality musical.

En esta oportunidad se metió en la siguiente instancia tras se reconocido por el jurado y obtuvo 95 puntos.