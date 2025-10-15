El grupo sanfrancisqueño Bardo recibió una importante nominación en los Premios CIEyA, donde su videoclip “Solo”, dirigido por Andrés Tamagnini, compite en la categoría Videoclip del Año.

El material audiovisual se destaca por su propuesta estética y narrativa, y ahora forma parte de la terna que distingue a los mejores videoclips del país según el jurado del certamen.

El reconocimiento llega como un nuevo logro para la banda local, que continúa consolidándose en la escena musical regional.

Además del voto del jurado, el público también puede participar en la elección del ganador a través del sitio web premioscieya.com.ar.

La entrega de los Premios CIEyA distingue cada año a los artistas, productores y realizadores audiovisuales más destacados, con el objetivo de promover la cultura y la producción musical independiente en Argentina.