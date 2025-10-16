“Será una noche para recordar clásicos”: Ale Ceberio anticipa un show cargado de nostalgia en San Francisco

Este viernes 17 de octubre, Antártida Argentina será el escenario de una noche especial para los amantes del cuarteto: La Noche 2000, un espectáculo que promete hacer vibrar a San Francisco con los grandes clásicos del género. Sobre el escenario estarán tres artistas que representan distintas generaciones de la música cordobesa: Ale Ceberio, Claudio Toledo y Anto Salinas.

En diálogo con La Mañana de El Periódico, Ale Ceberio expresó su entusiasmo por este reencuentro con el público sanfrancisqueño: “Siempre es una noche válida para recordar clásicos, canciones que seguramente han hecho emocionar en su momento, que traen lindos recuerdos, que te llevan a una nostalgia de momentos con amigos, con pareja, con matrimonios que surgieron en esa época, noviazgos... lindas cosas que se vivieron en esos años 2000”.

El evento, organizado por RC Producciones, se presenta como un viaje directo al pasado con un repertorio cargado de hits que marcaron una generación. “La mayoría de las canciones son muy conocidas, son clásicos. Estamos preparando canciones nuevas, vamos a sacar material en los próximos días, pero el fuerte de la noche es revivir los temas que la gente ya tiene en el corazón”, adelantó Ceberio.

Las entradas anticipadas se pueden conseguir en Maxikiosco Aaron (Bv. 25 de Mayo esquina Garibaldi) y también de manera online, sin recargos, a través de la plataforma Tikzet.

“Una vuelta de página para esta historia tan linda del cuarteto”

Durante la entrevista, Ceberio destacó la incorporación de Anto Salinas al espectáculo, subrayando el protagonismo que vienen ganando las voces femeninas dentro del cuarteto: “Es un momento especial del cuarteto con el género femenino, con las chicas que están cantando y que le están dando un brillo especial, una vuelta de página para esta historia tan linda del cuarteto que ya tiene más de 80 años. Anto ha caído muy bien, la gente la recibe bárbaro. Es una piba con mucho talento, canta hermoso”.

Además, hizo referencia al vínculo personal y artístico que lo une con Claudio Toledo, con quien comparte escenario desde hace décadas: “Se gesta todo esto en nuestro paso con Claudio por Trulalá, después cada uno arrancó su camino como solista hasta que llegó la pandemia. Desde ahí arrancamos esta etapa que ya a fin de año va a cumplir cuatro años con Claudio, con Biología”.

Ceberio detalló cómo será el formato de la noche: “Normalmente un show nuestro arranca cerca de las dos de la mañana y se extiende hasta las cinco, con tres presentaciones largas y algunas pausitas para que la gente pueda ir al baño, comprar algo para tomar, y volver a enchufarse al escenario”.

La intención es que cada presentación sea una celebración de la música que marcó una época: “Siempre es una alegría disfrutar del cariño de la gente, del reconocimiento hacia nuestra trayectoria, de descubrir un público nuevo también, un público joven que se acerca a escuchar esas canciones que marcaron una etapa”.

A lo largo de la entrevista, Ceberio compartió momentos íntimos sobre su historia en la música: “Desde que tengo uso de razón que sueño con esto. Me recuerdo ya soñando con cantar cuando tenía 7 u 8 años. Estudié, soy maestro mayor de obras, pero nunca ejercí porque el amor primero fue siempre la música. Hice mi vida alrededor de esto”.

También se refirió a la evolución del cuarteto a lo largo de los años: “El cuarteto ha evolucionado siempre. Desde la época en la que era conocedor del género, después cuando empecé a vivirlo a los 18 en Chébere, luego en Trulalá con Claudio y Cristian Amato… el cuarteto siempre fue dando pasos adelante. No tengo dudas de que se va a imponer como un género en todo el mundo, como pasó con la salsa, el merengue o el reggaetón”.

Invitación abierta para una noche especial

Sobre el final, el cantante dejó una invitación especial para toda la región: “Están todos invitados este viernes al Antártida a compartir una noche especial con grandes canciones, con un momento especial junto a Anto también, que no hay que perderlo. Vale la pena venir con ganas de pasarla bien y revivir los grandes clásicos del repertorio de Claudio y mío, que ya son canciones de muchos años registrados en el género”.

“La Noche 2000” será mucho más que un show de cuarteto: será una celebración del recuerdo, una caricia al alma nostálgica de quienes crecieron con esos temas y una puerta abierta para que las nuevas generaciones descubran la magia de una época dorada de la música cordobesa.