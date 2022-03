El artista cordobés Paulo Londra, una de las estrellas de la música urbana en el mundo, está de regreso en la escena musical con el estreno con video del single de "Plan A", con el que le puso punto final a una larga espera de dos años por un conflicto legal.

A través de todas sus plataformas digitales, el cantante presentó en sociedad su esperado nuevo sencillo con el que le da comienzo formal a su relación con Warner Music Latina, la discográfica con la que firmó luego de ponerle punto final a la disputa con sus ex productores Ovy On The Drums (Daniel Oviedo) y Kristo (Cristian Salazar).

Escrita por el propio Londra y producida por Federico Vindver y Hot Plug, "Plan A" revela un costado musical nunca antes visto en su carrera, a partir de una incursión sobre una base de punk-rock que le aporta rabia y desahogo a una letra sobre el desencanto amoroso.

El vídeo rodado en Buenos Aires y dirigido por Facundo Ballve exhibe al protagonista en el medio de un juego de básquet, a la espera de ingresar desde el banco.

“Tenía muchas ganas de hacer algo nuevo para mí y me gusta mucho el rock y el punk; me imaginé un amor frustrado y en cómo es volver a las canchas y que no te pongan”, resumió el cantante.

A través de las escenas, se narra el momento preciso en el que tiene que demostrar todo lo que puede ofrecer en el juego de básquet, acompañado en el estadio por algunos de los miembros de su equipo "Leones con Flow".

Ahora, Londra y su nueva disquera se centrarán en la "expansión musical del artista y su contribución al género", señalaron luego de este primer estreno del freestyler cordobés que acumula más de tres billones de reproducciones en las plataformas y que ha colaborado con artistas internacionales de la talla de Ed Sheeran, Becky, De La Ghetto y Justin Quiles, entre otros.