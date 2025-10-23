“Maravillosa Ciudad del Este” vuelve al Teatrillo con más de 50 artistas en escena

El Teatrillo vuelve a abrir sus puertas hoy jueves 23 de octubre con una propuesta que celebra la identidad local. Se trata de “Maravillosa Ciudad del Este”, una puesta en escena con más de 50 artistas sobre el escenario que combina teatro, danza y música para rendir homenaje a la historia de la ciudad. La función comenzará a las 21 y las entradas pueden adquirirse en la boletería desde las 19 o a través de Platea Vip.

El espectáculo, dirigido por Soraya Molina, José Bolea y Adrián Vocos, reúne al Ballet Municipal Patria y a La Comedia San Francisco en una coproducción integral que fue estrenada originalmente en el marco del aniversario de la ciudad.

“Venimos de una apuesta con artistas locales el domingo pasado y nos toca volver con Maravillosa Ciudad del Este, que justamente nace para el aniversario de San Francisco allá por septiembre. Y qué mejor lugar que volver a ponerla en escena en el Teatrillo”, expresó Bollea en diálogo con La Mañana de El Periódico.

“Una historia contada desde el arte”

Durante la entrevista, Vocos relató cómo se gestó la obra: “El proyecto surge desde el Ballet Municipal, porque la Municipalidad propuso hacer algo en conmemoración de los 140 años de la ciudad. Me convocaron y, junto con el guion que elaboró Gabriela Navarrete, adaptamos la historia para el teatro. Buscamos que cada escena pudiera contarse con imágenes, música, danza y actuación, todo integrado en un mismo relato”.

La puesta recorre momentos clave de la historia sanfrancisqueña: la llegada de los primeros inmigrantes, los asentamientos iniciales, la construcción del ferrocarril, la aparición de las primeras fábricas y comercios, y la vida social que se fue consolidando con el tiempo. “Está toda la vida que existía arriba del barco, la llegada, los primeros asentamientos, el trabajo en la tierra, la llegada del ferrocarril, la instalación de las fábricas como Miretti o Tampieri, y hasta los primeros bailes populares”, detalló Vocos.

Tanto Bolea como Vocos destacaron la magnitud del trabajo conjunto entre el Ballet Municipal Patria y La Comedia San Francisco. “No hay muchas compañías asociadas a la danza que hagan mega espectáculos con tanta producción, con tantos cambios de vestuario y más de cincuenta artistas en escena”, señaló Vocos. “Fue un trabajo a contrarreloj. Ensayamos principalmente en el Superdomo, durante casi dos meses, y logramos ensamblar todo el espectáculo”, agregó.

Por su parte, Bolea remarcó el valor de la producción local: “Son espectáculos que nacen y se producen en San Francisco, con gente de acá, con artistas que apuestan a la cultura local. Nos pasó que el público se emociona porque reconoce su historia, la de sus abuelos o la de su barrio”.

“Una obra para ver más de una vez”

La duración del espectáculo ronda la hora y diez minutos, en los que se suceden escenas teatrales, coreográficas y musicales. “El texto original era larguísimo, casi para una serie de ocho capítulos, bromeó Vocos, pero logramos condensarlo en una hora sin perder la esencia. Es una obra para ver diez veces”, aseguró.

Por ahora, la función de esta noche será la única prevista. “La idea es poder repetirla, porque siempre estamos inquietos y con ganas de subir cosas nuevas al escenario”, comentó Bolea. “Esperemos que el Teatrillo tenga fechas disponibles, porque viene con mucha actividad”, añadió.

Las entradas pueden adquirirse a través de www.plateavip.com.ar o en la boletería del Teatrillo (9 de Julio 1167), desde las 19. Para consultas o reservas, también se puede llamar al teléfono (03564) 15590390.

Agenda del Teatrillo

Además, este sábado 25 de octubre a las 16 se presentará el 5° Encuentro de Baile, organizado por Let’s Dance Sport, que reunirá a diversas academias en una jornada llena de ritmo, color y emoción. La programación completa del mes puede consultarse en las redes sociales del Teatrillo, en Instagram @Teatrillo_ y en Facebook Teatrillo San Francisco.