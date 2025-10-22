"Las González" llega a Somos Viento con una historia de mujeres que conmueve y hace reír

Una obra que combina humor, profundidad y una fuerte carga emocional se presentará este sábado 25 de octubre en el espacio cultural Somos Viento, ubicado en la esquina de Juan de Garay y Brasil, en San Francisco. Se trata de “Las González”, una propuesta teatral que explora los vínculos, conflictos y deseos de cuatro hermanas en un pequeño pueblo, con una mirada crítica y sensible sobre los roles impuestos por la sociedad.

El espectáculo invita al público a sumergirse en la intimidad de estas mujeres, quienes enfrentan sus propias rebeliones, heridas y sueños, mientras intentan tomar decisiones sobre su futuro. La obra, que transita entre el drama y la comedia, propone una reflexión sobre el patriarcado, la búsqueda de la felicidad y el deseo como fuerza vital que resiste incluso en los contextos más adversos.

La historia es interpretada por Stella Garnero, Mariel Cena, Katty Canalis, Olga Espinosa y Miguel Corón, con dirección compartida entre Miguel Ángel Corón y Olga Espinosa, referentes de la escena teatral local.

La función será a la gorra, una modalidad que permite el acceso libre y promueve la cultura como un bien colectivo, brindando al público la posibilidad de valorar la propuesta artística de manera consciente.

“Las González” se presenta como una experiencia conmovedora, donde el humor y la emoción se entrelazan para hablar de lo que aún duele, pero también de lo que aún late. Una invitación a encontrarse con historias que podrían ser propias o de alguien muy cercano.