Una obra que combina humor, profundidad y una fuerte carga emocional se presentará este sábado 25 de octubre en el espacio cultural Somos Viento, ubicado en la esquina de Juan de Garay y Brasil, en San Francisco. Se trata de Las González, una propuesta teatral que explora los vínculos, conflictos y deseos de cuatro hermanas en un pequeño pueblo, con una mirada crítica y sensible sobre los roles impuestos por la sociedad.

El espectáculo invita al público a sumergirse en la intimidad de estas mujeres, quienes enfrentan sus propias rebeliones, heridas y sueños, mientras intentan tomar decisiones sobre su futuro. La obra, que transita entre el drama y la comedia, propone una reflexión sobre el patriarcado, la búsqueda de la felicidad y el deseo como fuerza vital que resiste incluso en los contextos más adversos.

La historia es interpretada por Stella Garnero, Mariel Cena, Katty Canalis, Olga Espinosa y Miguel Corón, con dirección compartida entre Miguel Ángel Corón y Olga Espinosa, referentes de la escena teatral local.

La función será a la gorra, una modalidad que permite el acceso libre y promueve la cultura como un bien colectivo, brindando al público la posibilidad de valorar la propuesta artística de manera consciente.

"Las González" llega a Somos Viento con una historia de mujeres que conmueve y hace reír

“Las González” se presenta como una experiencia conmovedora, donde el humor y la emoción se entrelazan para hablar de lo que aún duele, pero también de lo que aún late. Una invitación a encontrarse con historias que podrían ser propias o de alguien muy cercano.