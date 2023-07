El grupo de teatro La Puerta presenta "La sentencia de ser Ofelia" de Analía Mayta, con funciones el viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de julio en el Sport Automóvil Club.

El director teatral Carlos Pioli, junto a los actores Gigi Ottino y Darío Bonino visitaron La Mañana de El Periódico.

Pioli contó que la obra es una comedia “en la cual la protagonista, Ofelia, trata de suicidarse y en cada uno de los intentos es interrumpida por alguno de los familiares o una amiga que va complicando y va enredando las situaciones. Cada uno se suma al conflicto que trae Ofelia con sus conflictos y se va convirtiendo en una en una comedia de enredos”.

En escena son cinco personajes, interpretados por Mari Musitani, Verónica Gieco, Romina Galeano, Darío Bonino y Giggi Tino.

Ottino, que interpreta al personaje “Lita”, explicó que su rol dentro de la obra se basa en ser “la única amiga que tiene Ofelia, la mejor amiga, yo me considero mejor amiga, ella no tanto, pero yo insisto. Somos cinco mujeres y acá el caballero (Bonino), el único varón. Estamos preparando la obra desde enero, tiene mucho ensayo, está muy preparada y en este último mes ya estamos con pasadas generales, muy ansiosos. Estamos muy contentos, muy felices con la obra, con el producto, con todo el trabajo en equipo de estos meses".

Funciones

Viernes 28 (ultimas entradas), sábado 29 de julio; ambos días desde las 21 horas (puntual). Domingo 30 a las 20 horas. Reservas de entradas: 3564 674150 / 3564 675431

Hacer teatro, una experiencia enriquecedora

Los protagonistas de la obra, Ottino y Bonino, también contaron sobres su experiencia en la escena teatral.

“A mí sobre todo me gusta el proceso más que cuando subimos al escenario, que es mostrar el producto final y todo lo que trabajaste; pero me gusta el detrás de escena, me gusta el proceso y todo lo que compartís atrás, la preparación de la composición del personaje, las veces que te vas frustrada o frustrado, la disciplina, la insistencia, la perseverancia, la constancia, que no te salga la letra. Me ha pasado que vengo con una idea de composición, llego y el director te dice, no, no, así no, yo que soy estructurada, se te cae todo, decís, bueno, agarro eso y me da motivación para componerlo de otra manera, son desafíos constantes y eso eso me encanta”, explicó Ottino.

Por su parte, Bonino indicó: “En mi caso, hay bastante de lo que dice ella, pero en este personaje en particular, a mí me rompió muchos esquemas, desde el casting, el proceso a mí me desestructuró totalmente porque es para mí fue un desafío muy grande, pero me gustó mucho porque justamente es eso de ir descubriendo en todo momento tus facetas de actor con distintos personajes así que el desafío fue muy bueno, estoy muy contento con el personaje”.