La cantante sanfrancisqueña Romina Romero, conocida artísticamente como La Roma, lanzó su nuevo tema Si sos de barrio, una composición de su autoría que fusiona el ritmo del cuarteto con una letra emotiva. El tema —que ya está disponible en Spotify y YouTube— celebra la identidad, la resiliencia y el amor que surgen en los barrios populares, así como la lucha de las mujeres.

“Si sos de barrio es una canción muy especial para mí. Refleja mis raíces, mi historia y el cariño por la gente simple, la que te acompaña en la vida. Tiene mucho amor y corazón”, expresó La Roma, quien no solo compuso el tema, sino que también llevó adelante la producción y gran parte de la filmación del videoclip.

En esta oportunidad, la acompaña su amiga y colega Alejandra Romero, cantante y compositora que proviene de una reconocida familia de músicos. “Ale es una artista increíble. Viene de familia de músicos, su papá es un artista folklórico muy reconocido, y grabar con ella fue un verdadero honor. Quisimos que esta canción reflejara nuestra amistad y los valores que nos unen: el trabajo, la lucha y el amor por lo que hacemos”, contó Roma.

El videoclip —filmado en Tanti, San Francisco, Capilla del Monte, Córdoba, Buenos Aires y Cachi (Salta)— recorre paisajes naturales y urbanos que simbolizan la diversidad y la energía de la gente de barrio. “La canción es un homenaje a la identidad y la resiliencia de quienes crecen en barrios populares. A través de la letra, se resaltan las experiencias cotidianas, la fuerza de la comunidad, la importancia de la amistad y la lucha de las mujeres. Es un cuartetazo lleno de amor”, destacó la artista.

Producción hecha con el corazón

El proyecto contó con un equipo de trabajo íntegramente independiente: Carolina Salomón estuvo a cargo de la edición y el video lyrics; Valentina Palacios, de la animación; Jon Pizzio, de la producción musical; Agustín Sánchez, de la mezcla y el mastering; y Leandro Verra, de los coros. La filmación estuvo a cargo de Roma, Alejandra Romero, Maya Acoglanis y Mauri Imoberdorf.

“Queremos agradecer a Sol y Gastón por brindarnos su casa para filmar parte del video, y a Sandra por apoyarnos desde el corazón”, expresó la artista.

En el videoclip, que ya puede verse en YouTube bajo el título Si sos de barrio – Roma & Alejandra Romero (Videolyrics).

“Deseamos que llegue a lo más profundo de sus corazones. Porque si sos de barrio… ¡me quedo con vos, mi amor! Compártanla con sus seres queridos y bailen. ¡Aguante el cuarteto!”, invitaron Roma y Alejandra al presentar el lanzamiento.

Con esta producción, La Roma reafirma su identidad como artista independiente y su compromiso con una música que conecta con la gente. “Hecha con el alma, desde San Francisco para todo el país”, concluyó.

Redes oficiales: Instagram: @roma_san_francisco / @alejandra_romero 🎧 YouTube y Spotify: Roma & Alejandra Romero – Si sos de barrio (Videolyrics)