El conjunto folclórico Cantorcitos celebrará sus ocho años de trayectoria con una peña aniversario el próximo viernes 12 de septiembre, desde las 21, en el Club San Martín, ubicado en General Paz esquina 9 de Septiembre.

Además del grupo anfitrión, conformado por Culi Taborda, Denis Pineda y Nicolás Galli, se presentarán el músico santiagueño Matías Moreno, Luis López, Ñato Ríos y la cantante local Cecilia Bessone.

La propuesta incluye música en vivo y una cantina variada, en un evento pensado para toda la familia.