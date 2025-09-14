El cielo de Bahía Blanca se iluminó esta tarde con un objeto que varios vecinos describieron como una bola de fuego que dejó una estela visible a su paso.

El fenómeno fue fotografiado por varias personas, que compartieron las imágenes en redes sociales.

Si bien no se sabe exactamente el origen del fenómeno, lo más probable es que el bólido que observaron los bahienses fuera un meteorito.

Sin embargo, especialistas comentaron en redes sociales que los meteoros dejan generalmente una línea recta perfecta, y luego el humo blanco o vapor se encorva por el viento, como la estela de los aviones.

En este caso, el humo que se vio en el cielo del sur de la provincia de Buenos Aires tenía forma curva, similar al que una nave o satélite fuera de control, en caída libre.

Al respecto, José Bianco explicó en TN que un bólido no es ni más ni menos que un meteoro: “Es algo que se quema al ingresar a la atmósfera, pero que a veces cuando tiene un tamaño más grande que el puño de una mano y que puede tener el tamaño hasta de una heladera, genera un estruendo y una estela.

En ese sentido, agregó: “Aun estando de día puede generar más resplandor que el mismo sol, debido a la presión que sufre el bólido al ingresar y las temperaturas que se dan por delante, se pone a brillar directamente a medida que es quemado por la atmósfera".

Fuente: TN