La vicepresidenta Victoria Villarruel se quejó el viernes por el salario que gana en su función y aseguró que le "pagan dos chirolas", mientras que el presidente Javier Milei, legisladores, ministros y voceros tienen honorarios mayores.

"Gano menos que el Presidente, los diputados, los senadores, ministros, jueces, diplomáticos, voceros y así puedo seguir. No me dan vivienda ni nada. Esto es cualquiera en el desfasaje de los sueldos", aseguró Villarruel a través de una serie de comentarios en un posteo de Instagram.

En esa línea, la vice sostuvo: "Mi sueldo está congelado desde hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice".

Villarruel se manifestó de esta manera en la misma publicación donde hace dos días hizo público el decreto por el cual se congelan las dietas de los senadores hasta el 31 de marzo.

"Los senadores pagan su comida, viajan a sus provincias, desconozco si tienen otra entrada. A mí no me da el tiempo para nada y encima no me autoriza el Estado a ganar un sueldo digno a mi función", se quejó la vice.

Y enfatizó: "Soy la que menos cobra de todos los funcionarios de primer nivel".

Villarruel aprovechó también para apuntar contra el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, luego de que Milei lo elogió por el manejo que realizó de los salarios de los diputados.

"Martín aumentó 70% sus dietas porque él es diputado y ahora volvieron a tener aumento. Digamos la verdad, por favor. Yo no creo que un país se haga mintiendo u ocultando las cosas", planteó la vice.

Tras hacerse públicos los comentarios de Villarruel, la diputada nacional Lilia Lemoine volvió a cargar contra la titular del Senado.