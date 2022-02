Ushuaia: el momento en el que un grupo de delfines quedaron varados en la costa

Este domingo al mediodía, los vecinos del Club Náutico de Ushuaia fueron testigos de un insólito evento cuando, más de una decena de delfines se acercó a toda velocidad a la costa, donde quedaron varados en el muelle. La noticia se hizo conocida a través de un video que comenzó a circular en Twitter y que ya tiene más de 26 mil reproducciones. En la secuencia se ve un grupo de “falsas orcas”, como también se conoce a estos animales, que aleteaban con la cola muy cerca de la orilla entre los buques y las embarcaciones deportivas.

“Me pasan esto sin mayor explicación. Es el muelle del Náutico, pleno centro de Ushuaia”, escribió Nicolás Feierherd. En el video, además de ver a los delfines, se ve cómo varias personas que circulaban por el área portuaria se acercaron a ver qué ocurría.

La doctora en Ciencias Naturales, Licenciada en Biología e investigadora adjunta del CONICET del Grupo de Mamíferos Marinos, Natalia Andrea Dellabianca, explicó que, durante el sábado, ya se había visto a los delfines por la zona. “Su aparición no fue repentina: venían dando vueltas por el lugar desde el día anterior. Hasta el momento no teníamos registros de ellos adentro del canal porque, por lo general se los ve pasar por la zona del Estrecho de Magallanes. Ahora ¿por qué se vararon acá? Todavía no lo sabemos”, dijo.

Tras quedar varados en la orilla, algunos ejemplares lograron regresar al mar. Otros, en cambio, fueron ayudados por un grupo de hombres y mujeres que, sin dudarlo, se metieron en el agua para intentar salvarlos. Sin embargo, dos de los delfines quedaron atrapados debajo del muelle. Al tomar conocimiento del episodio, el equipo de buzos de Prefectura Naval Argentina desplegó un operativo junto con personal de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de la provincia, para asistirlos a volver aguas adentro.

Según Natalia Andrea Dellabianca una posible hipótesis del varamiento podría tener que ver con la búsqueda de alimento y una desorientaron posterior. “La realidad es que aún no se sabe qué hacían allí. Quizá podamos averiguarlo en unos días o quizá no podamos averiguarlo. Por ahora, lo único claro es que fue un hecho circunstancial por la topografía del lugar y porque, además, son animales oceánicos”, apuntó. Desde Prefectura Naval, sin embargo, hacen referencia a la búsqueda de un refugio en la bahía ante presencia de ballenas en el Canal Beagle.

Si bien no estuvo en el lugar al momento del rescate, la profesional consultada por Infobae recibió varios videos y comentarios de colegas suyos que sí estuvieron presentes. “Por lo que pude ver ninguno de los animales sufrió heridas de gravedad. Solo heridas que superficiales, fruto del roce del varamiento”, sostuvo.

La falsa orca es considerada como la tercera de las especies más grandes de delfines y es capaz de alcanzar longitudes de hasta seis metros de largo. En lo que respecta a la apariencia, la falsa orca presenta un cuerpo más ágil que la verdadera orca, además de un cuerpo de color negro o gris sólido en su totalidad.