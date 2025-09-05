Alejandro Ruffo confesó que fue quien asesinó a su hijo Enzo, de 8 años, en Lomas de Zamora para “mandarle un mensaje a la mamá” ya que ella le había pedido divorciarse. En estos momentos el acusado, que estuvo dos semanas internado al intentar quitarse la vida, ya se encuentra en la cárcel de Melchor Romero, provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a la Noticias Argentinas, Ruffo le confesó a un médico del hospital Gandulfo que asfixió al pequeño como venganza hacia su mujer.

El acusado estuvo internado varias semanas desde el pasado 5 de agosto, día en el que mató a su hijo y luego quiso quitarse la vida. Sin embargo, logró recuperarse y durante su periodo de recuperación la fiscalía envió un médico para saber si estaban dadas las condiciones para que declare.

En una de esas visitas, le retiraron la intubación y fue allí donde expuso, según informó el medio TN, lo que había hecho con el niño: “Lo asfixié para mandarle un mensaje a la mamá”.

Pese a que no es una declaración formal, el profesional comunicó lo expresado por el señalado, por lo que se indicó que esa frase ya fue incorporada a la causa.

Desde hace varios días Ruffo fue dado de alta y ya se encuentra alojado en la Unidad Penitenciaria N°34 de Melchor Romero.

Asimismo, se destacó que la fiscal Fabiola Juanatey pidió que la prisión preventiva quede firme, medida que ahora deberá determinar el juez de Garantías N°8 del distrito, Gabriel Vitale.

"Me sacaste la vida", el mensaje de la mamá

Días después del crimen, la mamá de Enzo le comentó una publicación en redes sociales a su ex pareja donde expuso su enojo ante el hecho y manifestó que le sacó “la vida”.

A fines de junio el acusado hizo una publicación con varias fotos junto al niño, y fue allí donde la mujer le comentó en reiteradas oportunidades. El primero de ellos fue “vas a arder en el infierno”.