El viaje relámpago de Javier Milei a Washington dejó un mensaje central de Donald Trump sobre el futuro del apoyo de Estados Unidos. En una extensa intervención ante la prensa, el mandatario norteamericano sostuvo: “Si no gana, no contará con nosotros. Si pierde, no seremos generosos con la Argentina”, y reiteró su mirada sobre la coyuntura local: “Si Milei pierde, no seremos generosos con Argentina”.

La cumbre, prevista inicialmente para el Salón Oval, derivó en un almuerzo de trabajo con ambas delegaciones, donde el anfitrión concentró la palabra. En ese marco, Trump remarcó su respaldo al oficialismo de cara a las legislativas: “Estamos acá para darte un apoyo para las próximas elecciones”, y agregó: “La elección está cerca y la victoria es muy importante [...]. Quiero ver a la Argentina exitosa y creo que el liderazgo de Milei lo puede lograr. Va en la dirección correcta”.

El condicionamiento del auxilio se ató explícitamente al resultado electoral. Trump dijo: “Nuestras decisiones están sujetas a quién gana las elecciones, porque si un socialista gana, uno se siente muy diferente sobre si haces la inversión”, y afirmó: “Si Milei no gana las elecciones, sé que la persona que estaría presentándose para 2027 es un comunista de la extrema izquierda responsable de llevar al país a este problema en primer lugar”.

Sobre el esquema financiero anunciado la semana previa, el presidente estadounidense fue cauto: “El plan puede fallar, sí, pero también le puede ir bien. Le vamos a dar la chance. Todo puede fallar”.

China en la agenda y el alcance del auxilio

Trump introdujo además un pedido específico respecto de Beijing: “Quisiera que no hicieran nada con las Fuerzas Armadas de China”, y advirtió: “Hay que tener cuidado con China. A veces se pone en una postura muy dura”. A su turno, el secretario del Tesoro Scott Bessent precisó el alcance de esa presión al señalar que no había condicionado la ayuda a cortar vínculos económicos con el gigante asiático y que su foco no era el swap del Banco Central: “no tenía que ver con el swap”, mientras insistió en el punto militar.

Desde el tramo económico, Bessent defendió el puente financiero trazado por Washington y respondió a críticas internas en su país. Según la comitiva, “Hemos sido criticados por peronistas estadounidenses”, y agregó que Argentina “volverá a ser grande de nuevo” con “el puente que les está dando Estados Unidos”.

El rol de Milei y su equipo

Milei agradeció el respaldo y ponderó la interlocución con el Tesoro. El mandatario expresó: “Gracias al gran liderazgo suyo, Trump, ha logrado conseguir la paz en Medio Oriente”, y amplió: “Quiero agradecer también al secretario Bessent por la ayuda para resolver el problema de liquidez, provocado por los ataques de nuestros opositores. Nos permite transitar una ruta para ir tranquilos”.

El Presidente estuvo acompañado por Karina Milei, Luis Caputo, Santiago Bausili, Patricia Bullrich, Gerardo Werthein y Alec Oxenford. Según el cronograma difundido, la bilateral a solas en el Salón Oval se canceló y el intercambio se concentró en el encuentro ampliado y la posterior foto protocolar.

Apoyo sujeto al resultado electoral

En su mensaje de cierre ante los periodistas, Trump sintetizó la condición que regirá el vínculo en las próximas semanas: “Vamos a trabajar con Milei porque creemos que debería ganar las elecciones. Si no gana, no gastaremos nuestro tiempo”. En paralelo, evitó especificar cómo se “extenderá” el rescate financiero, aunque dio por sentado su “apoyo absoluto” si el oficialismo alcanza un resultado favorable.

