El asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), quienes habían sido reportadas como desaparecidas el viernes pasado en La Matanza, habría sido transmitido en vivo a través de redes sociales para un grupo cerrado de 45 personas, según informó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

Según consignó Infobae, el crimen se presentó como una advertencia y fue difundido mediante una transmisión en vivo por Instagram. “Sí, para un grupo cerrado. Esto es la información que nosotros relevamos en la investigación. Esta es la información y que tendría que ver con el móvil del homicidio, esta persona que es el capo del grupo, en esa sesión dice: ‘Esto le pasa al que me roba droga’”, declaró Alonso a Todo Noticias.

“Toda esa sesión de tortura fue transmitida por redes sociales y la habrían visto 45 personas”, añadió el funcionario, quien además afirmó que fue “un hecho de disciplinamiento para las chicas, pero también para diferentes integrantes de esa organización”.

El dato sobre la transmisión habría surgido de la declaración de uno de los cuatro detenidos: Miguel Ángel Villanueva Silva (27), de nacionalidad peruana, junto a los argentinos Iara Daniela Ibarra (19), Andrés Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González Guerrero (28). Todos fueron acusados del delito de homicidio agravado.

Engaño a las víctimas

Alonso también sostuvo que el hecho fue planificado. Indicó que las jóvenes habrían sido engañadas con la excusa de participar en un evento y que hombres vinculados a la banda habrían cavado los pozos para ocultar los cuerpos el mismo viernes por la tarde, horas antes del crimen.

El ministro afirmó que las víctimas “fueron engañadas” y que se investiga cómo establecieron el vínculo con los integrantes de la organización criminal. Por el momento, se presume que el contacto se habría originado en la zona porteña de Flores, donde las chicas solían frecuentar.

Además, señaló que buscan al presunto autor intelectual del triple homicidio, descrito como un joven de nacionalidad peruana, de aproximadamente 23 años, identificado como líder de la organización narco. Como parte de la investigación, se realizaron allanamientos en la Villa Zavaleta, en Barracas, donde se presume que la banda tenía su búnker principal.

Durante el operativo se encontraron rollos de billetes de baja denominación y evidencia que indicaría que al menos 60 personas residían allí, según la cantidad de viandas halladas. Alonso indicó que el lugar había sido desalojado apresuradamente horas antes del procedimiento.

“Tenemos que dejar un mensaje, esto es muy grave y lo resolvemos todo o no lo resuelve nadie”, dijo Alonso, y aseguró haber recibido apoyo de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, con quien mantiene coordinación en el caso.

Los informes preliminares de autopsia, a los que accedió Infobae, revelan detalles de extrema violencia. Lara Gutiérrez, de 15 años, fue mutilada: le amputaron los cinco dedos de una mano, tenía quemaduras compatibles con cigarrillos, un corte parcial en la oreja y una herida en el cuello que seccionó su arteria carótida. Murió hacia las 3:00 del sábado 20 de septiembre tras ser torturada.

Brenda del Castillo presentó una fractura de cráneo fatal, aplastamiento facial, heridas punzocortantes en el cuello y un corte abdominal post mortem. En tanto, Morena Verdi sufrió una luxación cervical y múltiples golpes en el rostro. Las tres víctimas fueron halladas descuartizadas en una vivienda de Florencio Varela.