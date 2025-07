El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no se presentará este miércoles en el Senado para retomar la ronda de preguntas y respuestas sobre el informe 143° de la gestión, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas con fuentes oficiales de la Cámara alta y la Casa Rosada.

Francos esperaba un pedido de disculpas que nunca llegó por parte de la senadora peronista Cristina López, quien la semana pasada lo había calificado de “mentiroso”, lo que provocó la irritación del ministro coordinador y su abandono del recinto.

“Para qué me voy a quedar si no me creen”, dijo Francos en declaraciones en aquella oportunidad la prensa acreditada.

López había afirmado que al Gobierno “poco le importa la soberanía del Atlántico Sur, de Malvinas y el futuro de la Antártida” porque, a su criterio, para Francos y el presidente Javier Milei la provincia de Tierra del Fuego “es solo un punto en el mapa para negociar con las potencias extranjeras”.

“Leí las respuestas que nos mandó y debo decirle que la verdad es un mentiroso”, lanzó la fueguina a Francos, quien le pidió a López que se retractara, a lo que la legisladora se negó.

Restaba saber ahora qué sucederá con la sesión que había sido convocada para hoy a las 11 tras la moción motorizada por el senador y presidente del bloque peronista, José Mayans, y avalada por el resto del cuerpo, para que Francos retomara su exposición, por lo que la vicepresidenta Victoria Villarruel había cursado la invitación para el jefe de Gabinete.

Se aguardaban novedades en el Senado sobre el destino de la sesión, que no tendrá a su protagonista principal.