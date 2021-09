El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, anunciaron este martes que a partir del próximo lunes se liberarán las exportaciones de vaca conserva y manufactura a China.



"Respecto de la cuestión de la carne con destino a China, se abren las exportaciones a partir del día lunes. Resolvemos de esta manera un problema planteado por los gobernadores y las entidades y también la situación de los frigoríficos que no habían podido participar", indicó Domínguez en conferencia de prensa tras una reunión que mantuvo junto a otros funcionarios de gobierno con los presidentes de las entidades integrantes de la Mesa de Enlace.



Asimismo, participaron de la conferencia y del encuentro con los ruralistas el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Santa Fe, Omar Perotti; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.



Por parte de las entidades, estuvieron el presidente de la Sociedad Rural (SRA), Nicolás Pino; de Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni; de Confederaciones Rurales (CRA), Jorge Chemes; y de Coninagro, Elbio Laucirica.



La medida adoptada por el Gobierno nacional a raíz de la solicitud de las entidades, permitirá la exportación a China de vacas que ya no poseen capacidad reproductiva y que en su mayoría no se consume en el mercado local.



Los embarques de esta categoría (E y D) se encontraban restringidos hasta el 50% de lo que se había exportado el año pasado.



Según estimaciones de la cartera rural, hay unas 140.000 cabezas de esta categoría en los campos argentinos y unas ​50.000 toneladas en las cámaras de los frigoríficos que podrán ser exportadas.



Por otro lado, la prohibición de exportar cortes populares como el asado, la falda, el vacío o el matambre, entre otros, seguirá hasta el 31 de diciembre, aunque quedan exceptuados los pertenecientes a la categoría liberada.



Así, con las exportaciones de vaca conserva y manufactura, sumadas a las cuotas arancelarias y las exportaciones permitidas dentro del cupo del 50%, los envíos al exterior alcanzarán un volumen en torno del 80% de lo que se despachó el año pasado.



"Quiero decirles por último que el año 2020 fue el año de mayor exportación de carne a lo largo de la historia y que el 2021 terminará su serie histórica como el récord", con 779.376 toneladas estimadas, cerca del 25% de la producción total de carne en argentina.



En este sentido, Domínguez enfatizó: "Decir que la exportación está cerrada es perjudicar a los productores y beneficiar a una parte de la cadena".



Por otro lado, se anunció que 31.500 productores ganaderos, que incluyen 2.000 feedlot podrán acceder a un crédito a tasa preferencial, "tal y como nos habían solicitado desde las entidades".



Más tarde, en un encuentro con periodistas, el funcionario nacional planteó que su gestión "tratará de construir un sendero de previsibilidad, con reglas que vayan de cara al 2030".



"Tiene que haber una ecuación que ordene, porque si es por la demanda de China vendemos las 53 millones de cabezas. Hay que ser responsable. Tengo que fijar un criterio, un modelo, porque ¿cómo se maneja a una aspiradora sin limites como China? El límite tiene que ser una ecuación. Hay que fijar reglas previsibles para que las administren y no volver a discutir siempre lo mismo", remarcó.



Por su parte, Manzur aseguró que la reunión con los representantes de la Mesa de Enlace fue "extremadamente productiva" y afirmó que "la agenda de trabajo fue resuelta en su totalidad a través del diálogo".



Tras destacar que "las provincias aportaron la posibilidad de acercar posiciones", Manzur reiteró que se trató de una "reunión fructífera" y adelantó que "se van a intensificar la agenda de trabajo con los equipos técnicos".



Por su parte, el presidente de FAA, Carlos Achetoni, destacó sobre la medida que "es un inicio y es importante que se inicie de esta manera", mientras que el titular de la SRA, Nicolás Pino, remarcó que "la exportación de la vaca que se exporta a China está decidida".



Por último, Domínguez adelantó que en la semana se enviará el proyecto de ley de incentivos a la agroindustria trabajado con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) para ser tratado en el Congreso. (Fuente: Télam)