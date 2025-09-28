Una mujer de 52 años falleció este domingo por la tarde tras lanzarse desde una avioneta en la localidad bonaerense de Miramar y sufrir la falla del paracaídas. El accidente ocurrió alrededor de las 14 en inmediaciones del aeroclub local, ubicado en el kilómetro 5,5 de la ruta 77, en el sur de la provincia de Buenos Aires.

Según publicó el portal 0223, la víctima fue identificada como Rosana Mabel Back, oriunda de San Ignacio, Misiones, quien tenía experiencia como paracaidista y era integrante de la Asociación Civil Paracaidismo de Mar del Plata. Testigos indicaron que el equipo que utilizaba no era el habitual y habría presentado desperfectos que impidieron la apertura del paracaídas.

El cuerpo de la mujer fue hallado en la zona del camino Los Jazmines, cerca del aeródromo. Al lugar acudieron efectivos del Destacamento Las Flores y personal de emergencias. Por orden del fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, se dispuso el secuestro del arnés y la mochila del paracaídas para su peritaje, además del traslado a la comisaría de personas que participaron de la jornada de actividades.

La investigación judicial también incluyó la orden de realizar la autopsia este lunes en la morgue judicial. En sus redes sociales, Rosana Back solía compartir imágenes de sus vuelos y saltos, reflejando su vínculo con la disciplina.

Minutos antes de las 18.30, el Aeroclub Miramar emitió un comunicado en el que lamentó el trágico accidente. “Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, allegados y compañeros de actividad”, expresó la entidad.

Además, aclaró que no tiene relación con la actividad de paracaidismo que se desarrolla en el predio provincial del aeródromo.