Tragedia en Mendoza: cayó un árbol y mató a una mujer que iba en un auto

Una mujer de 37 años murió este viernes en la localidad de Maipú, provincia de Mendoza, luego de que un árbol cayera sobre su auto en medio de un fuerte temporal de viento. Las ráfagas superaban los 80 kilómetros por hora y afectaban a toda la región con gran intensidad.

El hecho ocurrió alrededor de las 18 horas en calle Rawson, entre Alta Italia y Adolfo Villanueva, según informó el diario Los Andes. La víctima, identificada como Cristina Alejandra Funes, circulaba en un Fiat Uno rojo cuando el árbol se desplomó sobre el vehículo y lo aplastó por completo.

De acuerdo a los primeros reportes, testigos señalaron que la mujer aún estaba con vida tras el impacto. Sin embargo, los médicos del Servicio de Emergencia Coordinado confirmaron su fallecimiento en el lugar.

El incidente ocurrió en el marco de un temporal generalizado que afectó no solo a Mendoza sino también a provincias vecinas. El Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta naranja por vientos fuertes, advirtiendo posibles daños e interrupciones de actividades cotidianas. El fenómeno se originó por el choque de un sistema de alta presión del este con uno de baja presión del oeste.

Además de la muerte de Funes, se registraron otros dos heridos por caída de árboles: un repartidor en Las Heras, que resultó gravemente lesionado al caerle un árbol sobre la moto, y una adolescente de 13 años en San Martín, que sufrió un golpe pero se encuentra fuera de peligro.

Según datos de Defensa Civil, el temporal provocó la caída de 351 árboles en distintos departamentos, además de daños en infraestructura, voladuras de techos, autos dañados y calles anegadas. También se realizaron evacuaciones preventivas en varias zonas afectadas.

Durante la tarde, la Dirección General de Escuelas suspendió las clases presenciales en todos los niveles educativos, mientras que el Aeropuerto Internacional El Plumerillo canceló sus operaciones por falta de visibilidad.