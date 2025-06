La jueza civil de Rawson Amorina Úrsula Testino condenó a las provincias de Chubut y de Buenos Aires a pagar $4000 millones por la responsabilidad en el colapso de una pasarela en el Dique Florentino Ameghino (noroeste de Chubut), que provocó la muerte de ocho alumnos y una docente durante un viaje de egresados hace 22 años. También se resolvió la indemnización de un grupo de 18 sobrevivientes de la escuela bonaerense de Merlo.

El accidente ocurrió el 19 de setiembre de 2002 y conmocionó al país. El grupo de chicos y docentes participaban de un viaje de egreso y estudios en Chubut y como parte del itinerario, fueron al Dique Florentino Ameghino, atravesado por una precaria pasarela.

Chicos y docentes se subieron al mismo tiempo y la estructura colapsó, provocando la caída a las aguas del dique y las consecuentes 9 víctimas mortales.

Testino consideró probada la responsabilidad que tuvo la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, que no garantizó la seguridad de los chicos que integraron el viaje de estudios de la EGB N°39 “Fragata Libertad”, de la localidad de Libertad, en Merlo. Iban acompañados por docentes y por la directora de la institución.

El fallo de la jueza Testino favorece a las madres de Valeria Yamila Moreno y Walter Damián Caballero, ambos fallecidos. Algunas familias anteriormente habían logrado acuerdos de reparación.

Además de Valeria y Walter, las víctimas fueron Gabriel Mendoza, Daiana Antivero, Tomás Acosta, Jonathan Larrosa, José Véliz, Esteban Bernacchia y la directora de la escuela, Graciela Antinucci.

Según quedó demostrado en el largo proceso de investigación, la pasarela del dique no soportaba mas de ocho personas. Pero ese día se subieron 53 para sacarse una foto. Nadie tomó las precauciones del caso ni tampoco había un cartel que alertara sobre esta situación para garantizar la integridad física de los chicos y docentes.

La jueza consideró que el Estado chubutense incurrió en una “conducta omisiva” ya que si bien el puente tenía un cartel de advertencia de capacidad máxima, lo había sacado el jefe comunal de ese entonces Carlos Geréz para repararlo. No fue reemplazado hasta después del episodio. La estructura no estaba rota, pero fue mal usada y no se registraba ningún otro dispositivo de seguridad.

Fuente: La Nación.