El mercado cambiario volvió este viernes a exhibir volatilidad a menos de diez días de las elecciones legislativas, con subas en el dólar oficial y en los tipos de cambio financieros, pese a las intervenciones y mensajes de respaldo de Estados Unidos. El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, afirmó: “Tenemos la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a la Argentina”, y confirmó compras de pesos tanto en el “Blue Chip Swap” como en el mercado spot.

De acuerdo con publicaciones financieras el dólar minorista en el Banco Nación se movió en torno a $1.455, luego de un salto intradiario que lo llevó a $1.465, mientras que el mayorista se ubicó sobre $1.440. En los financieros, el MEP operó cerca de $1.484,38 y el contado con liquidación (CCL) rondó $1.500,37.

En paralelo, los bonos soberanos mostraron retrocesos —con el AL29D entre los más castigados— y el Merval avanzó alrededor de 1,3%, un desempeño que contrastó con la rueda mixta de los ADRs en Wall Street.

Intervenciones del Tesoro de EE.UU. y respuesta acotada del mercado

Bessent comunicó que el Departamento del Tesoro ejecutó compras de pesos en el segmento de dólar financiero y en el contado, en coordinación con el equipo económico argentino. “El Tesoro está monitoreando todos los mercados”, sostuvo en sus mensajes. Según estimaciones privadas citadas por la prensa especializada, en intervenciones recientes las compras habrían sumado varios cientos de millones de dólares entre distintas ruedas, aunque sin precisiones oficiales sobre los montos.

Consultoras locales describieron jornadas con volúmenes atípicos en las que el MEP llegó a operar más que el mercado oficial de cambios, una rareza en el actual esquema, y señalaron que los pesos absorbidos no engrosaron la base monetaria, lo que contribuyó a un entorno de menor liquidez. En ese marco, operadores remarcaron que, pese a la asistencia externa, la demanda de cobertura se mantuvo firme y las cotizaciones retomaron la senda alcista.

El “Blue Chip Swap” y la señal de política

El propio Bessent explicitó que el Tesoro intervino en el “Blue Chip Swap”, denominación histórica asociada al mecanismo del contado con liquidación que se apalanca en acciones de primera línea (blue chips) que cotizan en Buenos Aires y Nueva York. Especialistas de la plaza recordaron que, por años, el arbitraje se realizaba sobre papeles de YPF, Tenaris, Galicia y otros, comprados en pesos en el mercado local y liquidados en dólares en el exterior. La mención buscó señalizar la profundidad del apoyo y el canal operativo elegido para contener la volatilidad.

Ruidos por el “trade” y foco regulatorio

Mientras se sucedían los anuncios, surgieron ruidos en el mercado por movimientos oportunistas tras comunicaciones oficiales, con versiones de ventas y recompras rápidas de títulos que alimentaron suspicacias sobre información privilegiada.

Especialistas advirtieron que, de confirmarse, podrían ser materia de indagación regulatoria en los Estados Unidos, dado que varios bonos argentinos están emitidos bajo legislación y mercados de aquel país.

Anuncios en suspenso: auxilio financiero y posible acuerdo comercial

En paralelo a las intervenciones, funcionarios de Washington y Buenos Aires multiplicaron señales sobre un paquete de asistencia que, según se difundió, podría elevarse hasta US$ 40.000 millones al sumar una facilidad adicional orientada al mercado de deuda a un swap previamente anticipado.

Trascendidos en la capital estadounidense mencionaron conversaciones con grandes bancos globales para estructurar líneas de financiamiento, mientras que, a nivel operativo, se reportaron ventas de pesos a la Reserva Federal actuando como agente fiscal del Tesoro y compras en el mercado local a través de entidades internacionales.

De forma simultánea, se instaló la expectativa por un acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos. Voces oficiales hablaron de un entendimiento “muy importante”, con la promesa de inminencia.

El embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, afirmó: “Pronto habrá grandes noticias que fortalecerán más la alianza económica”, sin aportar detalles adicionales. Aun así, no hubo confirmaciones formales ni especificaciones sobre alcance, plazos o instrumentos.

Tensión persistente y señales cruzadas en activos

La tensión cambiaria volvió a dominar la jornada. Pese a los mensajes de respaldo y a la actividad del Tesoro norteamericano en distintos segmentos del mercado, el apetito por el dólar se mantuvo elevado. En la renta fija prevalecieron las bajas, en tanto que la renta variable local mostró subas selectivas con nombres de energía y siderurgia entre los más firmes. En Nueva York, los ADRs operaron mixtos, con avances en algunos papeles de servicios y tecnología y retrocesos en materiales básicos y sector financiero.

Expectativas y calendario inmediato

Con el calendario electoral como telón de fondo, se acumulan señales oficiales —intervenciones, líneas potenciales de financiamiento, negociaciones con bancos globales, promesas de anuncios comerciales— que hasta ahora no alcanzaron para anclar de manera sostenida las cotizaciones ni para disipar la incertidumbre sobre el régimen cambiario y la dinámica de flujos en las próximas semanas. Mientras tanto, la plaza permanece reactiva a cualquier novedad operativa o normativa, y a la evolución del dólar oficial, el MEP y el CCL en las ruedas previas a los comicios.